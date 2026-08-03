¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El dólar oficial abrió el mes en alza, ganando 0,34% y cerró por encima de los 1.510 pesos para la venta en el Banco Nación. Qué pasó con las otras divisas.

El dólar oficial abrió el mes en alza y cerró por encima de los 1.510 pesos.

En el primer día hábil de agosto, el dólar oficial cerró en el Banco Nación a 1.510 pesos para la venta, mientras que para la compra no llegó al piso de los 1.500 pesos.

La cotización del dólar oficial en el Banco Nación de la República Argentina ganó cerca de cuatro pesos con respecto a la apertura de la presente jornada, cuando se ubicó en 1.511,12 pesos.

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El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria

En tal sentido, la divisa de los Estados Unidos finalizó la primera rueda de la semana, primer día del nuevo mes, en 1.515 pesos en el Banco Nación para la venta y en 1.465 para la compra.

En segundo lugar, por su lado, el dólar blue perdió 0,32% y cerró el día en 1.535 pesos para la compra y en 1.555 para la venta, es decir, cinco pesos por debajo de los 1.560 con los que abrió este lunes.

Por el lado del dólar MEP, este cerró la jornada en 1.523,80 pesos para la compra y en 1.527,70 para la venta, ganando en este último caso 0,46%.

En otra de las cotizaciones del mercado, el dólar denominado Contado con Liquidación (CCL) para la compra cerró la comercialización en 1.581,20 pesos y en 1.581,70 para la venta, logrando en este caso una suba del 0,71%.

Por último, el dólar tarjeta se consiguió a $1.969,50 para la venta, logrando ascender 0,33%.