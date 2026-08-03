Uno Entre Rios | Ovación | Echagüe

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Echagüe ganó sus dos partidos en Rosario, donde inició una nueva edición del TRL de mujeres. La próxima fecha será el domingo 16 de agosto, en Paraná.

3 de agosto 2026 · 15:21hs
Echagüe tuvo un sólido estreno en el interuniones.

Prensa URR

Echagüe tuvo un sólido estreno en el interuniones.

El Atlético Echagüe Club tuvo un inicio que le da lugar a ilusionarse con volver a conquistar el certamen interuniones, tal como ya lo logró en 2024. En el inicio del Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino, el Negro ganó sus dos compromisos de la fecha disputada en Rosario.

El equipo paranaense fue el encargado de abrir y cerrar la jornada en La Chicago Argentina. En primer turno el AEC apabulló a Alma Juniors de Esperanza al imponerse por 27-0 y, en el último partido de la tarde, derrotó con autoridad a Mulitas de Fray Bentos, el otro representante de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) en la competencia.

El AEC busca pisar fuerte en la primera jornada del Torneo Regional del Litoral.

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

Echagüe, que viene de ganar los dos últimos certámenes provinciales, intentará ratificar su hegemonía en el TRL.

En Echagüe están listas para el inicio del Torneo Regional del Litoral Femenino

El segundo capítulo del TRL de mujeres se desarrollará en Paraná, el domingo 16 de agosto. Para esa jornada Echague tiene fixturado un solo compromiso, que será clave para sus aspiraciones, ante Cha Roga de Santo Tomé, el otro equipo que ganó sus dos primeros partidos.

Panorama del Torneo Regional del Litoral

Resultados

Echagüe 27-0 Alma Juniors

Cha Roga 17-7 Caranchos

Mulitas 12-5 Alma Junior

Cha Roga 22-14 Old Resian

Echagüe 12-0 Mulitas

Posiciones

Echagüe – 9 pts (PJ 2 | +39)

Cha Roga – 9 pts (PJ 2 | +18)

Mulitas – 4 pts (PJ 2 | –5)

Caranchos – 1 pt (PJ 1 | –10)

Old Resian – 0 pts (PJ 1 | –8)

Alma Juniors – 0 pts (PJ 2 | –34)

Próxima fecha – Domingo 16 de agosto en Paraná

11.00 hs: Caranchos vs Old Resian

11.40 hs: Cha Roga vs Mulitas

12.20 hs: Old Resian vs Alma Junior

13.00 hs: Cha Roga vs Echagüe

13.40 hs: Caranchos vs Alma Junior

Echagüe Torneo Regional del Litoral Rosario Rugby
Noticias relacionadas
Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV: Bautista Lescano es uno de ellos.

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Un nuevo tenista argentino en el Top 100: Facundo Díaz llegó a la posición 84.

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Patronato volvió al trabajo con la mira en Colegiales

Duro revés para la FIFA: Gales se convirtió en el primer país en retirarle su apoyo.

Duro revés para la FIFA: Gales se convirtió en el primer país en retirarle su apoyo

Ver comentarios

Lo último

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Netflix presentó el tráiler de Moria, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Ultimo Momento
¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Netflix presentó el tráiler de Moria, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Policiales
Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Ovación
Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Los errores tontos de Boca en el año que derivaron en goles pelotudos, como dijo Arruabarrena

Los "errores tontos" de Boca en el año que derivaron en "goles pelotudos", como dijo Arruabarrena

La provincia
El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

Dejanos tu comentario