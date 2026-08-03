Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino Echagüe ganó sus dos partidos en Rosario, donde inició una nueva edición del TRL de mujeres. La próxima fecha será el domingo 16 de agosto, en Paraná. 3 de agosto 2026 · 15:21hs

Prensa URR Echagüe tuvo un sólido estreno en el interuniones.

El Atlético Echagüe Club tuvo un inicio que le da lugar a ilusionarse con volver a conquistar el certamen interuniones, tal como ya lo logró en 2024. En el inicio del Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino, el Negro ganó sus dos compromisos de la fecha disputada en Rosario.

El equipo paranaense fue el encargado de abrir y cerrar la jornada en La Chicago Argentina. En primer turno el AEC apabulló a Alma Juniors de Esperanza al imponerse por 27-0 y, en el último partido de la tarde, derrotó con autoridad a Mulitas de Fray Bentos, el otro representante de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) en la competencia.

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off En Echagüe están listas para el inicio del Torneo Regional del Litoral Femenino

El segundo capítulo del TRL de mujeres se desarrollará en Paraná, el domingo 16 de agosto. Para esa jornada Echague tiene fixturado un solo compromiso, que será clave para sus aspiraciones, ante Cha Roga de Santo Tomé, el otro equipo que ganó sus dos primeros partidos. Panorama del Torneo Regional del Litoral Resultados Echagüe 27-0 Alma Juniors Cha Roga 17-7 Caranchos Mulitas 12-5 Alma Junior Cha Roga 22-14 Old Resian Echagüe 12-0 Mulitas Posiciones Echagüe – 9 pts (PJ 2 | +39) Cha Roga – 9 pts (PJ 2 | +18) Mulitas – 4 pts (PJ 2 | –5) Caranchos – 1 pt (PJ 1 | –10) Old Resian – 0 pts (PJ 1 | –8) Alma Juniors – 0 pts (PJ 2 | –34) Próxima fecha – Domingo 16 de agosto en Paraná 11.00 hs: Caranchos vs Old Resian 11.40 hs: Cha Roga vs Mulitas 12.20 hs: Old Resian vs Alma Junior 13.00 hs: Cha Roga vs Echagüe 13.40 hs: Caranchos vs Alma Junior