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Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

La cantante habló de la polémica que se generó en el Mundial 2026. "Tremenda cagada, no fue mi intención", dijo

2 de agosto 2026 · 12:16hs
Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

"Tremenda cagada. Nunca fue mi intención", de esta forma la cantante Rosalía volvió a disculparse ante Argentina después de la polémica generada al finalizar el Mundial 2026. Fue en el Movistar Arena, donde la española dio un show con el recinto colmado.

El primer concierto en Buenos Aires de Rosalía arrancó en medio de una polémica que ella misma había generado días antes, cuando reposteó en su cuenta de TikTok un video de Mia Khalifa cantando “La Perla” y burlándose de Argentina tras la final del Mundial 2026.

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Aunque la cantante ya había pedido disculpas públicamente, eligió los primeros minutos de su show para volver a enfrentar el tema frente al público que la esperaba.

Antes de adentrarse en el repertorio, se dirigió a la platea y dijo: “Madre mía que lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí”. El público vitoreó. Luego agregó: “Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido”.

Rosalía es una de las artistas españolas con mayor convocatoria en América Latina. Su vínculo con Argentina arranca en 2019, cuando visitó el país por primera vez para actuar en el Lollapalooza. Ese antecedente fue el que eligió traer al centro de su discurso ante el Movistar Arena lleno.

¿Qué dijo Rosalía?

“Y por eso hoy más que nunca quisiera compartir un recuerdo”, dijo ante el público. “Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí en Lollapalooza.”

Recordó con detalle aquel debut: “Me acuerdo que abrí el show del McKeller con la canción de Piensa en tu mirada. Me acuerdo de ver toda, toda esa multitud cantando.” En ese punto, entonó unos versos de la canción —“Me río cuando lloras”— y el público completó la letra. Una voz desde el escenario siguió: “Sigues a mi lado en calle. Porque no puedo verte. Como me dijo que te calle.”

El mejor público de la tierra

Esa memoria fue el puente hacia el centro de su mensaje: “¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy?. En verdad es el lugar que me ha guiado donde estoy hoy.”

La cantante fue directa al hablar del público argentino y de lo que representa para ella: “Los que estáis aquí no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre he dicho, siempre, siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis, además no poder le ponéis todo, todo.”

Luego, en el momento de mayor carga emocional del discurso, buscó despejar cualquier duda que hubiera quedado tras la polémica: “Nadie lo daría más que por pensar que no me importáis igual de vuelta. Porque quiero que sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día.”

El cierre de su intervención fue una declaración de intenciones para la noche: “Hoy yo vengo con muchísimo cariño, con mis, mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Y nada, quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por recordarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por estar aquí esta noche y por compartir este conmigo.”

El público respondió con una ovación y arrancó de inmediato con un cántico: “Rosi, Rosi. Olé, olé, olé, olé. Rosi, Rosi. Olé, olé, olé, olé.”

Rosalía disculpas Buenos Aires
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