De A.N.I.M.A.L. a Raly Barrionuevo: la agenda completa de Tribus para esta semana

La sala santafesina ofrecerá una agenda con recitales, fiestas temáticas y trasnoches para distintos públicos, con propuestas gratuitas y shows de artistas nacionales

Tribus Club de Arte presentó la programación que se desarrollará del jueves 6 al domingo 9 de agosto , con una agenda que combinará recitales, propuestas solidarias, fiestas temáticas y espectáculos de artistas nacionales. Entre los principales atractivos se destacan la presentación de A.N.I.M.A.L. , el regreso de Raly Barrionuevo y una nueva edición del ciclo Rock Solidario .

La actividad comenzará el jueves 6 de agosto a las 20.30 , con una nueva edición de Rock Solidario , que tendrá sobre el escenario a Bravos Muchachitos , con su tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota e Indio Solari, y Delta , con un homenaje a Divididos. La entrada será un alimento no perecedero, que será destinado a acciones solidarias.

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El viernes 7 de agosto, desde las 21, llegará uno de los recitales más esperados de la semana. A.N.I.M.A.L. se presentará celebrando los 30 años de "El Nuevo Camino del Hombre", uno de los discos más emblemáticos de su carrera. La banda estará acompañada por Elementos, Código Inverso y Precisión como invitados.

La noche continuará desde las 23.59 con una nueva edición de Pogo Hits Heavy, una fiesta dedicada al metal nacional e internacional con entrada libre y gratuita.

El sábado 8 de agosto, a partir de las 21, será el turno de La Noche Rockstar, con los shows de Supersonic, tributo a Oasis, y Suite D, banda que homenajea a System of a Down. La propuesta también tendrá ingreso gratuito.

Ya en la madrugada del domingo, desde las 23.59, el escenario recibirá a Agu Ávila, quien animará una nueva edición del tradicional Trasnoche de Tribus, también con entrada libre y gratuita.

La programación culminará el domingo 9 de agosto a las 21, con el regreso de Raly Barrionuevo, que llegará a Santa Fe para presentar su más reciente trabajo discográfico, "El Camino de Solgo", además de repasar las canciones más representativas de su trayectoria.

Las entradas para los espectáculos arancelados se encuentran disponibles en la boletería de Tribus y a través de Ticketway, además de los puntos de venta habilitados en Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, Esperanza y Rafaela.