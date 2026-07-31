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Italia autorizó a Wanda Nara a gestionar la documentación de sus hijas sin la firma de Mauro Icardi

La Justicia italiana resolvió autorizar a Wanda Nara a tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, sin necesidad de contar con el consentimiento de su padre, Mauro Icardi

31 de julio 2026 · 14:50hs
Italia autorizó a Wanda Nara a gestionar la documentación de sus hijas sin la firma de Mauro Icardi

La Justicia italiana resolvió autorizar a Wanda Nara a tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi, sin necesidad de contar con el consentimiento de su padre, Mauro Icardi. La medida fue adoptada por el Tribunal de Milán, que priorizó el interés superior de las menores y permitirá avanzar de manera inmediata con la documentación necesaria para su regreso a la Argentina.

La Justicia italiana falló a favor de Wanda Nara en la disputa por los pasaportes de sus hijas

La resolución fue firmada por la jueza Cristina Bassi, titular de la Sección VIII Civil del Tribunal de Milán, luego de un pedido de urgencia presentado por la empresaria. En la presentación, Wanda argumentó que la falta de acuerdo y colaboración de su expareja impedía renovar los pasaportes de las niñas, situación que comprometía su derecho a la identidad y a la libre circulación.

El delantero del Galatasaray debería firmar los pasaportes de sus hijas para que puedan regresar a Argentina.

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Según el fallo, la autorización es de ejecución inmediata y no requiere la intervención del padre para completar el trámite. La decisión llegó tras constatar la ausencia de consentimiento o colaboración por parte de Icardi en la emisión de la documentación.

La noticia fue difundida por la abogada Ana Rosenfeld y luego replicada por la propia Wanda Nara en sus redes sociales. "La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas. No se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia", escribió.

El conflicto surgió luego del robo de los pasaportes y otros documentos personales de las menores en Italia, un hecho que les impidió salir del país europeo y obligó a iniciar gestiones judiciales para obtener nuevos documentos.

La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes mantienen un proceso de divorcio en Italia y otros litigios en ambos países. Mientras tanto, el fallo busca garantizar que las hijas de la expareja puedan recuperar su documentación y regresar a la Argentina sin que el desacuerdo entre sus padres afecte sus derechos.

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