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Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Diego Correa, Bautista Lescano, Franco Rossetto y Felipe Villagrán, todos jugadores del CAE, integran el plantel que viajará a Estados Unidos.

3 de agosto 2026 · 16:12hs
Cuatro jugadores del CAE

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV: Bautista Lescano es uno de ellos.

El rugby de Entre Ríos tendrá una importante presencia en Argentina XV. Cuatro jugadores del Club Atlético Estudiantes fueron convocados al seleccionado para afrontar su primer compromiso internacional del año, cuando el equipo argentino visite a Estados Unidos el próximo 15 de agosto, desde las 20.30, en el Inter Miami CF Stadium de Fort Lauderdale.

Diego Correa, Bautista Lescano, Franco Rossetto y Felipe Villagrán fueron incluidos por el head coach Álvaro Galindo en la lista de 28 jugadores que representarán al país en el encuentro que marcará el inicio de la actividad de Argentina XV durante este semestre.

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Los cuatro integrantes del CAE aparecen en la nómina bajo la afiliación de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), convirtiéndose así en representantes de la provincia dentro de un plantel que combina jugadores con experiencia en el Súper Rugby Américas y jóvenes que vienen de destacarse en Los Pumitas.

La convocatoria representa además un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en el rugby del Club Atlético Estudiantes, que vuelve a tener una fuerte presencia en una selección nacional.

Los jugadores deberán presentarse junto al resto de los convocados en Casa Pumas, donde se desarrollará una concentración desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de agosto. Luego, el plantel emprenderá viaje rumbo a la ciudad estadounidense para preparar el encuentro.

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV: Bautista Lescano es uno de ellos.

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV: Bautista Lescano es uno de ellos.

La presencia entrerriana se destaca dentro de una nómina integrada por 28 jugadores provenientes de diferentes clubes del país. Además del CAE, aparecen instituciones de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Cuyo y Salta, entre otras.

El plantel también cuenta con rugbiers que se desempeñan en las principales competencias del rugby argentino, especialmente en el Súper Rugby Américas, torneo que Galindo tomó como una de las principales referencias para realizar la convocatoria. "Argentina XV está formado básicamente por jugadores que están apostando a desarrollarse acá en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas", explicó el entrenador.

El tucumano remarcó además que la elección se realizó sobre una base amplia de jugadores y que se sumaron actuaciones destacadas de integrantes de Los Pumitas para conformar el grupo que afrontará este nuevo desafío.

El compromiso ante Estados Unidos tendrá un condimento especial para Argentina XV. El seleccionado norteamericano se encuentra en plena preparación para la Copa del Mundo de 2027, por lo que el encuentro será una oportunidad importante para los jugadores argentinos que buscan mantenerse en competencia y dar un paso más en su desarrollo internacional. "Es un partido de gran condimento, ya que es un seleccionado que se prepara para la Copa del Mundo 2027", señaló Galindo.

Para el entrenador, el objetivo será que Argentina XV pueda tener durante el semestre una agenda con partidos de alta exigencia y que los jugadores que se desarrollan en el ámbito nacional tengan la posibilidad de medirse ante rivales internacionales.

El partido se disputará el sábado 15 de agosto desde las 20.30, hora argentina, en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale.

Lista completa de convocados

  • Avaca, Enzo (Tala RC – Cordobesa)
  • Bernasconi, Juan Pedro (La Plata RC – URBA)
  • Camerlinckx, Marcos (Regatas Bella Vista – URBA)
  • Correa, Diego (CAE – Entrerriana)
  • D’amorim, Nicolás (Hindú – URBA)
  • De Vertiz, Agustín (Tala RC – Cordobesa)
  • Dogliani, Ignacio (Jockey Club de Rosario – Rosario)
  • Domínguez, Joaquín (Córdoba Athletic – Cordobesa) *Actualmente en San José de Paraguay.
  • Elizalde, Tomás (Tigres RC – Salta)
  • Estelles, Bautista (Atlético del Rosario – URBA)
  • Fernández, Galo (Universitario – Cordobesa)
  • Fernández Criado, Rodrigo (Belgrano Athletic – URBA)
  • Greising Revol, Juan Ignacio (La Tablada – Cordobesa)
  • Ledesma, Felipe (SIC – URBA)
  • Lescano, Bautista (CAE – Entrerriana)
  • Pasquini, Mateo (Tucumán Rugby – Tucumán)
  • Pueyrredón, Facundo (La Tablada – Cordobesa)
  • Revol Pitt, Nicolás (La Tablada – Cordobesa)
  • Rossetto, Franco (CAE – Entrerriana)
  • Santarelli, Faustino (Newman – URBA)
  • Sarelli, Agustín (Marista RC – Cuyo)
  • Sbrocco, Thiago (Universitario – Tucumán)
  • Serpa, Federico (Los Tordos – Cuyo)
  • Sluga, Francisco (Buenos Aires – URBA)
  • Sugasti, Alejo (Jockey Club de Rosario – Rosario)
  • Vaca, Martín (Jockey Villa María – Cordobesa)
  • Villagrán, Felipe (CAE – Entrerriana)
  • Viola, Nicolás (Jockey Club de Córdoba – Cordobesa)

CAE Argentina Estados Unidos Bautista Lescano
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