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El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

El Teatro 3 de Febrero de Paraná presentó su agenda para agosto, con una programación que reunirá producciones municipales, espectáculos nacionales y propuestas de artistas locales

3 de agosto 2026 · 15:25hs
El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

FERNANDA RIVERO / UNO

El Teatro 3 de Febrero renueva su cartelera con una programación para todos los gustos

El Teatro 3 de Febrero dio a conocer su programación para agosto con una cartelera que combinará producciones municipales, espectáculos nacionales y propuestas de artistas y elencos locales. A lo largo del mes, el histórico Coliseo Mayor de Paraná ofrecerá funciones de música, teatro, humor y danza, además de actividades gratuitas pensadas para distintos públicos.

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Uno de los eventos más esperados será la Muestra de Invierno de la Escuela Municipal de Danza, que se realizará el sábado 8 de agosto con funciones a las 18 y a las 20. La propuesta permitirá que los estudiantes compartan con el público el trabajo realizado durante el año y tendrá entrada libre y gratuita.

Entre las figuras nacionales sobresale Mauricio Dayub, quien llegará el viernes 14 de agosto con El Equilibrista, la multipremiada obra que recorre la memoria, los vínculos familiares y los sueños. La pieza es una de las producciones teatrales más reconocidas de los últimos años y continúa recorriendo escenarios de todo el país.

Hacia el cierre del mes, el jueves 27 de agosto, será el turno de la histórica murga uruguaya Falta y Resto, que presentará Murgotán, un espectáculo donde la música, el humor y la crítica social mantienen viva la esencia que convirtió al conjunto en un referente del carnaval uruguayo.

La agenda también incluirá dos nuevas jornadas del ciclo municipal Música en esta Orilla, impulsado por la Subsecretaría de Cultura para promover la música entrerriana. El sábado 29 actuarán Yunta Mambo, Los Riedel y Litoraleza, mientras que el domingo 30 será el turno de Híbridos y Ancestros. Ambas presentaciones serán con entrada libre y gratuita.

Además de estas propuestas, la programación ofrecerá espectáculos de folclore, comedia, teatro de humor, danza, musicales, charlas y música coral. Entre ellos se destacan el aniversario de Los Cardones, la comedia Bajo Terapia, Pirulo en el Aire, Pablo Millán & Costa, Vocal Lab, Humorúsica, el espectáculo solidario Trascender x Litoral Mitá, el 50.º Aniversario de la ATEB, la charla de Gonzalo "El Pela" Romero, el espectáculo de danzas israelíes de EJAD y Soda Electro Sinfónico Coral.

Las entradas para las funciones aranceladas pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero y, según cada espectáculo, también a través de las plataformas habilitadas por las productoras organizadoras. Para las actividades gratuitas no será necesario abonar entrada hasta completar la capacidad de la sala.

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Teatro 3 de Febrero programación Paraná Cartelera Agosto
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