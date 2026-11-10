El acordeonista Marcos Camino tenía 76 años y había dejado Los Palmeras este año por problemas de salud. Su muerte provocó conmoción en el ambiente musical.

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente histórico de la cumbia santafesina.

La música santafesina está de luto por la muerte de Marcos Camino, fundador e histórico acordeonista de Los Palmeras, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia argentina. El músico falleció este martes a los 76 años, después de haber dedicado más de cinco décadas de su vida al conjunto que alcanzó reconocimiento nacional e internacional.

Según la información difundida por medios de Santa Fe, Camino fue encontrado sin vida en su estudio de grabación. Los primeros reportes señalaron que se habría quitado la vida, aunque las circunstancias del fallecimiento deben establecerse mediante la investigación correspondiente.

Su muerte generó conmoción en el ambiente musical, especialmente entre quienes siguieron durante décadas la trayectoria de Los Palmeras, grupo que se convirtió en uno de los principales exponentes de la cumbia santafesina.

Más de cinco décadas al frente de Los Palmeras

Marcos Camino fue una de las figuras fundamentales en la historia de Los Palmeras. Junto al cantante Rubén "Cacho" Deicas, conformó durante décadas la dupla que identificó musicalmente a la agrupación.

Desde su lugar como acordeonista, participó en la construcción del sonido característico del conjunto, que logró trascender las fronteras provinciales y convertirse en un fenómeno popular en distintos puntos de Argentina.

La trayectoria de Los Palmeras estuvo marcada por presentaciones multitudinarias, canciones que alcanzaron gran popularidad y una fuerte identificación con la cultura musical santafesina.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la presentación en la final de la Copa Sudamericana de 2019, disputada en Paraguay, cuando Colón de Santa Fe enfrentó a Independiente del Valle.

Aquella actuación alcanzó una enorme repercusión y se convirtió en uno de los hitos de la historia de la agrupación.

Su alejamiento del grupo por problemas de salud

Durante 2026, Marcos Camino había anunciado su alejamiento de Los Palmeras después de más de 50 años de trayectoria.

El propio músico había explicado que la decisión estaba relacionada con cuestiones de salud, lo que marcó el final de una extensa etapa dentro del conjunto.

Su salida se produjo después de la desvinculación de Cacho Deicas, ocurrida el año anterior, en medio de diferencias que terminaron por quebrar la histórica sociedad artística que ambos habían mantenido durante décadas.

La separación de sus principales referentes significó un cambio profundo para Los Palmeras, cuya identidad musical había estado estrechamente vinculada con las figuras de Camino y Deicas.

Una figura emblemática de la cumbia argentina

La trayectoria de Marcos Camino quedó ligada al crecimiento de la cumbia santafesina y a su consolidación como uno de los géneros más populares del país.

Su aporte como acordeonista y fundador de Los Palmeras fue determinante para desarrollar una identidad musical que acompañó a varias generaciones.

Con su muerte, la música popular argentina pierde a uno de los protagonistas de la historia de la cumbia, mientras permanece el legado artístico construido a lo largo de más de medio siglo.

Verificación editorial: el fallecimiento fue informado este martes 10 de noviembre por Aire de Santa Fe, que también atribuye la causa de muerte a las primeras pericias policiales. www.airedesantafe.com.ar Conviene mantener esa atribución hasta contar con información oficial definitiva.

También está confirmado que Camino había anunciado su retiro de los escenarios en febrero de 2026 por razones de edad y salud, aunque había manifestado su intención de seguir acompañando a la agrupación.