Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

En una nueva audiencia de paritaria salarial llevada a cabo en la tarde de este miércoles, Agmer volvió a rechazar la propuesta del Gobierno provincial.

En una nueva audiencia de paritaria salarial llevada a cabo en la tarde de este miércoles, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ) volvió a rechazar la propuesta del Gobierno provincial, que –según manifestaron– presentó ínfimas modificaciones respecto a la anterior. El sindicato además declaró una situación de "conflicto" hasta un nuevo encuentro.

En un comunicado, Agmer solicitó "una propuesta que contenga mejoras acordes a la realidad salarial de la docencia. Declaramos la situación de conflicto hasta un nuevo encuentro, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles por venir".

La representación de los sindicatos docentes se reunió con el Gobierno provincial en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, organismo que convocó al encuentro, en el marco de la Ley Nº 9.624 de paritarias docentes.

La postura de Agmer

Según indicaron, el Gobierno ofreció un incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 4% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable. Y un incremento sobre código de FOPID y Conectividad, profundizando los montos en negro. El mínimo docente para el cargo testigo se eleva a $850.000.

Desde Agmer "rechazamos esta propuesta, con ínfimos cambios respecta a la anterior, que ya habíamos rechazado y considerándola insuficiente para someterla a discusión. Como ya hemos expresado el rechazo estuvo fundamentado en que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación".

LEER MÁS: Paritaria: Agmer rechazó lo ofrecido por el Gobierno de Entre Ríos

"Solicitamos por ello que esta propuesta contenga mejoras que incluyan porcentajes en el mes de agosto y blanquear como remunerativos y bonificables lo referido a FOPID y Conectividad. Nuestra representación declaró la situación de conflicto y que se fije una última audiencia en el marco de la conciliación administrativa".

Desde la Secretaría de Trabajo se establecerá esa fecha dentro de los cinco días hábiles administrativos de esta solicitud.

La representación paritaria, por Agmer, estuvo conformada por el Secretario General, Abel Antivero, la Secretaria Adjunta, Lía Fimpel; la Secretaria de Prensa, Adriana Vílchez, y el miembro paritario de salario, Juan Carlos Crettaz.

La negociación se reanudó tras el cuarto intermedio dispuesto en el encuentro del pasado lunes y contó con la participación de representantes del Gobierno provincial, de Agmer, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La propuesta del Gobierno

Al término del encuentro, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, dialogó con la prensa y sostuvo que el Gobierno realizó un importante esfuerzo para mejorar la propuesta salarial, aunque lamentó que fuera rechazada sin ser sometida a consideración de los congresos gremiales.

"Hoy trajimos un 3% para julio y un 4% para septiembre, pero ellos nos habían solicitado que se actualice la base y el Gobierno propuso actualizar las bases, es decir, que el 3% en julio se calcule con los salarios últimos y en septiembre teniendo en cuenta el aumento de julio", detalló Cuenca.

El titular del CGE agregó que otro de los puntos incorporados fue la mejora del salario mínimo docente. "Se generó también llevar el salario mínimo de los docentes a 850.000 pesos a partir de julio. Eso implica un aumento del 14% respecto del último salario mínimo docente, que era de 750.000 pesos", precisó.