Uno Entre Rios | Escenario | Feria del Centro

Abrieron las inscripciones para participar de la 10° Feria del Centro en Rosario

La décima edición del encuentro de diseño más importante de la Región Centro se realizará en octubre en Rosario. La convocatoria para integrar la delegación entrerriana permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

3 de julio 2026 · 13:07hs
Abrieron las inscripciones para participar de la 10° Feria del Centro en Rosario

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, abrió la convocatoria destinada a diseñadores, productores y emprendimientos creativos de la provincia que deseen participar de la 10° edición de la Feria del Centro. El encuentro se realizará del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Rosario y reunirá a referentes del diseño de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La mayor feria de diseño de la Región Centro abre su convocatoria 2026

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y está dirigida a proyectos vinculados a las distintas áreas del diseño y las industrias creativas. Los interesados podrán completar su postulación de manera virtual mediante el formulario habilitado por la organización.

mario martinez vuelve a presentar una de pirandello en la hendija

Mario Martínez vuelve a presentar "Una de Pirandello" en La Hendija

dia del locutor: la voz que informa, acompana y construye identidad en los medios

Día del Locutor: la voz que informa, acompaña y construye identidad en los medios

La edición 2026 tendrá un carácter especial al celebrar una década de trayectoria de este espacio de integración regional. La sede elegida será la Estación Fluvial de Rosario, ubicada en Los Inmigrantes 410, un lugar emblemático de la ciudad santafesina que recibirá a expositores, productores culturales y público de toda la región.

Una vez concluido el período de inscripción, un comité evaluador analizará las propuestas presentadas. La nómina de proyectos seleccionados para integrar la delegación entrerriana se dará a conocer el 18 de agosto.

La Feria del Centro se consolidó como una de las principales plataformas de promoción para el sector creativo regional. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento impulsó la visibilidad de diseñadores y emprendedores, favoreciendo la generación de redes de trabajo, oportunidades comerciales y nuevos espacios de circulación para la producción local.

La iniciativa forma parte de una política pública sostenida por las provincias que integran la Región Centro y busca fortalecer el mercado del diseño en todas sus expresiones, promoviendo la identidad cultural compartida y el intercambio entre creadores, gestores y públicos diversos.

Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en Bases y formulario de inscripción. Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].

LEER MÁS: Día del Locutor: la voz que informa, acompaña y construye identidad en los medios

Feria del Centro Feria diseño Convocatoria
Noticias relacionadas
hilda lizarazu presentara en vivo las canciones de la impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

eruca sativa sumara una nueva fecha en santa fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

viejas locas x fachi y abel llega a tribus con un repaso por los clasicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

parana recibira el primer encuentro coral de la tercera edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Ver comentarios

Lo último

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Ultimo Momento
Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Policiales
Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ovación
Juan Ignacio Eihhorst se subió al podio en Bulgaria

Juan Ignacio Eihhorst se subió al podio en Bulgaria

Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

River oficializó el regreso de Lucas Beltrán

River oficializó el regreso de Lucas Beltrán

Gran convocatoria pugilística en los Juegos Deportivos de la Ciudad

Gran convocatoria pugilística en los Juegos Deportivos de la Ciudad

La provincia
Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Dejanos tu comentario