Abrieron las inscripciones para participar de la 10° Feria del Centro en Rosario

La décima edición del encuentro de diseño más importante de la Región Centro se realizará en octubre en Rosario. La convocatoria para integrar la delegación entrerriana permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, abrió la convocatoria destinada a diseñadores, productores y emprendimientos creativos de la provincia que deseen participar de la 10° edición de la Feria del Centro. El encuentro se realizará del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Rosario y reunirá a referentes del diseño de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y está dirigida a proyectos vinculados a las distintas áreas del diseño y las industrias creativas. Los interesados podrán completar su postulación de manera virtual mediante el formulario habilitado por la organización.

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La edición 2026 tendrá un carácter especial al celebrar una década de trayectoria de este espacio de integración regional. La sede elegida será la Estación Fluvial de Rosario, ubicada en Los Inmigrantes 410, un lugar emblemático de la ciudad santafesina que recibirá a expositores, productores culturales y público de toda la región.

Una vez concluido el período de inscripción, un comité evaluador analizará las propuestas presentadas. La nómina de proyectos seleccionados para integrar la delegación entrerriana se dará a conocer el 18 de agosto.

La Feria del Centro se consolidó como una de las principales plataformas de promoción para el sector creativo regional. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento impulsó la visibilidad de diseñadores y emprendedores, favoreciendo la generación de redes de trabajo, oportunidades comerciales y nuevos espacios de circulación para la producción local.

La iniciativa forma parte de una política pública sostenida por las provincias que integran la Región Centro y busca fortalecer el mercado del diseño en todas sus expresiones, promoviendo la identidad cultural compartida y el intercambio entre creadores, gestores y públicos diversos.

Las bases y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en Bases y formulario de inscripción. Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico [email protected].