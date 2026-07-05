A 34 años de la muerte de Ástor Piazzolla, el músico que revolucionó el tango

El 4 de julio de 1992 murió Ástor Piazzolla, uno de los músicos argentinos más influyentes del siglo XX. Su obra transformó el tango

El 4 de julio de 1992 murió en Buenos Aires Ástor Piazzolla, una de las figuras más trascendentes de la música argentina. Tenía 71 años y atravesaba un delicado estado de salud luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular dos años antes. Su fallecimiento marcó el final de una trayectoria artística que transformó para siempre la historia del tango.

Nacido el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, Piazzolla desarrolló una obra innovadora que rompió con las estructuras tradicionales del género. Su propuesta incorporó elementos de la música clásica y el jazz, dando origen a un estilo propio que con el tiempo sería reconocido internacionalmente como el “nuevo tango”.

A lo largo de su carrera compuso más de mil obras y creó piezas que se convirtieron en clásicos universales, entre ellas Adiós Nonino, Libertango y Balada para un loco. Aunque en sus comienzos enfrentó críticas de sectores más conservadores del tango, con el paso de los años su música fue ganando reconocimiento y admiración dentro y fuera del país.

Sus composiciones fueron interpretadas por prestigiosas orquestas y músicos de todo el mundo, consolidando una influencia que trascendió fronteras y generaciones. El sonido de su bandoneón y la profundidad de sus creaciones permitieron que el tango llegara a nuevos públicos y encontrara espacios en los principales escenarios internacionales.

A 34 años de su muerte, la obra de Piazzolla continúa vigente. Sus partituras forman parte del repertorio de artistas de distintos géneros y sus composiciones siguen siendo estudiadas, interpretadas y redescubiertas. Considerado uno de los grandes creadores de la música del siglo XX, su legado permanece como una referencia indispensable de la cultura argentina.