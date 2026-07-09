Acto por el 9 de Julio: Milei reunió a 13 gobernadores y habló del "cruce de Los Andes económico"

En Tucumán, Javier Milei defendió el rumbo de su administración, agradeció a los gobernadores por sus respaldos en el Congreso y ratificó el Pacto de Mayo.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Casa Histórica de Tucumán la Vigilia por el 9 de Julio y definió a su gestión como un "cruce de Los Andes económico", trazando un paralelismo con la firma del acta de la Independencia, ocurrida allí hace exactamente 210 años.

En su discurso, que comenzó pasadas las 00, se transmitió por Cadena Nacional y duró cerca de 20 minutos, Milei hizo un balance del rumbo de su administración con eje en la economía, al tiempo que les agradeció a los gobernadores los respaldos parlamentarios prestados. También reivindicó el Pacto de Mayo, rubricado allí en 2024.

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El Presidente @JMilei encabezando el acto por los 210 años de la Declaración de la Independencia, en San Miguel de Tucumán, rememora el Pacto de Mayo a dos años de su firma y celebra que aquellos diez puntos, tan solo una intención en un país devastado, hoy marcan una Argentina… pic.twitter.com/TNv49Gwtat — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 9, 2026

De la jornada participaron el anfitrión, Osvaldo Jaldo, junto con sus pares de 12 provincias, quienes se fotografiaron con el Presidente en la antesala de la ceremonia. Estuvo, además, el grueso del Gabinete, incluyendo a Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, entre otros. La vicepresidente Victoria Villarruel ocupó la primera fila aunque no se saludó con el titular del Ejecutivo. Patricia Bullrich no fue parte de la crew oficial.

En su alocución, Javier Milei destacó haber logrado una "transformación económica sin default ni confiscaciones" y recurriendo a "mecanismos de mercado tradicionales", algo a lo que definió como un "cruce de Los Andes económico", en una analogía con la gesta sanmartiniana, fundamental para la independencia del reino de España.

"Durante los últimos 100 años, el Estado se dedico a perseguir a los argentinos. En 2023, los argentinos decidieron poner al Estado en su justo lugar y lo ratificaron en 2025. Nos comprometimos a recorrer este camino con todas nuestras fuerzas", indicó el mandatario ante la audiencia, según reprodujo Ámbito Financiero.

Por otra parte, llamó a avanzar en una "segunda independencia" y elogió a sus ministros: "Hoy contamos con un gabinete de patriotas, a quienes, al igual que los patriotas de 1816, no les importó poner su propia vida en juego".

En tanto, puso en valor el Pacto de Mayo, acuerdo refundacional firmado hace exactamente 2 años en Tucumán con 18 gobernadores. Milei definió al entendimiento como las bases de "un futuro de verdadera libertad y prosperidad de nuestra gran nación".

Al mismo tiempo, pidió ratificar los 10 puntos del documento y recordó que su Gobierno es el que "menor poder parlamentario" tiene. Por eso, agradeció a los gobernadores por el acompañamiento.

En ese plan, el Presidente definió una serie de prioridades en el Congreso para el futuro inmediato: reforma del Régimen de Zona Fría, ley de Inocencia Fiscal y reforma política. También la modificación de la carta orgánica del BCRA y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, primer punto del Pacto de Mayo.

Apoyo de Estados Unidos

En otro pasaje del discurso, celebró el "apoyo inédito" por parte de los EEUU. "No desperdiciaremos esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente", anticipó el economista, y dijo que la construcción de un nuevo reactor nuclear en la Argentina es "la noticia más importante del sector nuclear en 20 años".

Asimismo, Milei sostuvo que el objetivo del Gobierno es "consolidar un federalismo auténtico, basado en la recuperación de la autonomía provincial y en el desarrollo de las economías regionales". En esa línea, señaló que durante décadas el Estado Nacional limitó el crecimiento del interior mediante regulaciones, impuestos y restricciones que condicionaron el potencial productivo de las provincias, y aseguró que la actual gestión trabaja para revertir ese modelo.

El Presidente afirmó que el camino iniciado busca "quitarle la bota del cuello a las provincias", devolverles las herramientas para impulsar su crecimiento y construir un esquema de federalismo "verdadero, genuino e independiente del poder nacional", donde cada jurisdicción pueda desarrollar plenamente sus recursos y generar prosperidad para sus habitantes.

La foto con 13 gobernadores

En la antesala del encuentro, el titular del Ejecutivo logró una foto robusta con gobernadores, contrariado a lo que había ocurrido el año pasado, cuando finalmente declinó viajar a Tucumán en medio del faltazo de numerosos caciques.

Ahora, además del anfitrión Osvaldo Jaldo, estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Elías Suárez (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Al igual que lo que ocurrió en la firma del Pacto de Mayo, no estuvieron Axel Kcillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa). A esas ausencias se sumaron esta vez Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).