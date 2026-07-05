A un mes de su muerte, el legado del Indio Solari sigue convocando multitudes

El 5 de junio de 2026 Argentina recibió una noticia que parecía imposible. Carlos Alberto Solari, el Indio, había muerto a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Durante décadas había sido una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la música popular argentina. Su partida cerró una historia artística excepcional, pero también abrió otra: la de un legado que continúa creciendo aun después de su muerte.

Un mes después, las muestras de afecto no se detuvieron. Las redes sociales siguen llenándose de fotografías, fragmentos de canciones y recuerdos personales. En distintas ciudades del país hubo encuentros espontáneos de seguidores que eligieron despedirlo de la misma manera en que lo acompañaron durante años: cantando. Las tradicionales “misas ricoteras”, que durante décadas movilizaron a miles de personas detrás de cada presentación, reaparecieron como ritual de despedida en plazas, parques y espacios públicos. Una de las más multitudinarias tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde cientos de personas se reunieron pocas horas después de conocerse la noticia.

Una figura irrepetible

La muerte del Indio provocó una reacción pocas veces vista en la cultura argentina. Músicos, escritores, actores, deportistas y dirigentes políticos expresaron públicamente su dolor. Muchos de ellos coincidieron en definirlo como una figura irrepetible. No sólo por la dimensión artística de su obra, sino también por la manera en que construyó una relación única con su público.

La familia del músico difundió un mensaje cargado de emoción en el que expresó la imposibilidad de describir el dolor por la pérdida. También pidió respeto y acompañamiento en un momento profundamente íntimo. En ese mismo comunicado adelantó la realización de una despedida pública para que miles de seguidores pudieran darle el último adiós.

Entre los mensajes más conmovedores apareció el de Skay Beilinson, compañero fundamental en la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La relación artística entre ambos había construido una de las experiencias más importantes del rock argentino. Tras conocerse la noticia, Skay eligió la sencillez para despedirse: “Buen viaje, mi querido amigo. Hasta siempre”. La frase recorrió medios y redes sociales, sintetizando una historia compartida durante más de tres décadas.

Hablar del Indio implica hablar de mucho más que música. Desde los años setenta, junto a Los Redondos, construyó un fenómeno cultural que desafió las reglas de la industria. La banda alcanzó niveles de popularidad extraordinarios sin depender de los grandes medios, desarrollando un vínculo directo con sus seguidores. Sus recitales se transformaron en verdaderos rituales colectivos y sus canciones comenzaron a funcionar como una forma de identificación para distintas generaciones.

Las letras ocuparon un lugar central en ese fenómeno. Enigmáticas, cargadas de metáforas y múltiples interpretaciones, lograron algo poco frecuente: trascender el ámbito musical para incorporarse al lenguaje cotidiano. Frases de sus canciones aparecieron en paredes, banderas, tatuajes, publicaciones y conversaciones. Cada seguidor encontró una lectura propia, una historia personal reflejada en esos versos que parecían escritos para alguien en particular y para todos al mismo tiempo.

Después de la separación de Los Redondos en 2001, muchos creyeron que el fenómeno llegaba a su fin. Sin embargo, el Indio volvió a sorprender. Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado inició una nueva etapa artística que mantuvo intacta la capacidad de convocatoria. Los recitales multitudinarios continuaron reuniendo a miles de personas provenientes de todos los rincones del país.

La enfermedad de Parkinson, que hizo pública en 2016, modificó progresivamente su vida artística. Las apariciones se volvieron menos frecuentes y finalmente anunció su retiro de los escenarios. Sin embargo, nunca abandonó por completo la creación. Continuó grabando, escribiendo y participando de distintos proyectos desde la intimidad de su estudio.

La provincia, sus raíces

Para Entre Ríos, además, su historia tiene un significado especial. Carlos Alberto Solari nació en Paraná el 17 de enero de 1949. Aunque se crió en La Plata y desarrolló allí buena parte de su vida, la capital entrerriana forma parte de su biografía y de sus primeros años. Cada referencia a ese origen fue siempre motivo de orgullo para miles de seguidores de la provincia.

La despedida pública confirmó una vez más la dimensión alcanzada por el artista. Familias enteras, grupos de amigos y seguidores de distintas edades se acercaron para rendir homenaje a quien había acompañado momentos fundamentales de sus vidas. Entre las imágenes más difundidas apareció la de una abuela y su nieta compartiendo el mismo sentimiento frente a las cámaras de televisión. La escena resumió el carácter intergeneracional de una obra capaz de atravesar décadas sin perder vigencia.

A lo largo de este último mes también se multiplicaron los homenajes en escenarios de todo el país. Bandas consagradas y grupos emergentes incorporaron canciones de Los Redondos y de la etapa solista del Indio a sus repertorios. En festivales, teatros, bares y centros culturales, miles de personas volvieron a cantar composiciones que forman parte de la memoria argentina. En muchos casos no se trató de tributos organizados, sino de gestos espontáneos que surgieron de los propios músicos y del público.

La repercusión de su muerte también reabrió debates sobre la dimensión cultural de su obra. Periodistas, escritores e investigadores retomaron análisis sobre la influencia que tuvo en la construcción de una identidad popular vinculada al rock argentino. Sus letras, estudiadas desde distintas disciplinas, volvieron a ocupar un lugar central en artículos, programas de radio y encuentros culturales que buscaron explicar por qué su figura trascendió el ámbito estrictamente musical.

Quizás uno de los aspectos más significativos de este mes haya sido comprobar que el vínculo entre el Indio y su público permanece intacto. A diferencia de otros artistas cuya obra queda asociada a una época determinada, sus canciones continúan encontrando nuevos oyentes. Jóvenes que nunca asistieron a un recital suyo siguen descubriendo discos, compartiendo letras y apropiándose de un repertorio que mantiene una vigencia singular dentro de la música argentina.

Quizás allí resida una de las claves para comprender el impacto de su figura. Fue una referencia para quienes descubrieron a Los Redondos en los años ochenta, para quienes crecieron escuchándolo en los noventa y también para jóvenes que nacieron mucho después de sus grandes recitales. Su música logró atravesar el tiempo. Un mes después de su muerte, el vacío sigue siendo evidente. Sin embargo, también resulta evidente otra cosa: pocas figuras lograron dejar una huella tan profunda en la cultura argentina. Las canciones continúan sonando. Las banderas siguen apareciendo en recitales de todo el país. Las frases vuelven a repetirse en redes sociales y encuentros entre amigos. Como ocurre con los artistas que alcanzan una dimensión extraordinaria, la muerte cerró una biografía, pero no una presencia.