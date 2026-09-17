Indec: el desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre del año, el más alto desde 2021

El Indec informó que el desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y registró la marca el más alta desde 2021. Además, aumentó la informalidad.

El Indec informó que el desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de 2026.

La tasa de desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de este año y mostró un alza significativa de la gente que busca trabajo. Así, el Indec informó que se incrementó 0,3 puntos con relación al mismo período de 2025 y 0,1 puntos respecto de primer trimestre de este año.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,9%. La tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%.

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Y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

de todos modos, las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior, según el Indec.

La tasa de actividad (48,9%) registró una suba estadísticamente significativa de 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de 2025.

La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Más aspectos destacados

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.

La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).