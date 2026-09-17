Una escuela de Concordia reclama por reparaciones edilicias

Desde Agmer Concordia indicaron que a principio de año se iniciaron los trabajos en la escuela de Osvaldo Magnasco, pero el aula aún no se encuentra habilitada.

Los padres de los alumnos de la escuela primaria mostraron su preocupación ante las autoridades.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 32 Osvaldo Magnasco volvió a plantear reclamos por la situación edilicia del establecimiento y la falta de respuestas ante un aula que permanece sin habilitar, según informó la Seccional Concordia de Agmer.

En La Criolla realizaron un abrazo simbólico por la reparación de la escuela

Reclamo escuela de Concordia.

Desde el gremio señalaron que integrantes de la Secretaría de Condiciones Laborales participaron este miércoles de una reunión con familias y miembros de la comunidad educativa, en la que se analizaron las dificultades que persisten en el edificio escolar.

De acuerdo con lo comunicado por AGMER Concordia, los trabajos de reparación habían comenzado a principios del actual ciclo lectivo, pero el aula todavía no se encuentra habilitada. La situación afecta la organización habitual del dictado de clases.

Según explicó la organización gremial, la falta del espacio genera modificaciones en la dinámica cotidiana de la institución. “Las y los estudiantes están rotando cursos y realizando cátedras compartidas ante la falta de aula para dar clases”, señalaron desde AGMER Seccional Concordia.

La situación planteada actualmente retoma un reclamo que la comunidad educativa ya había visibilizado durante los primeros días de marzo. En aquella oportunidad, las familias, directivos y docentes habían advertido sobre distintas falencias edilicias y manifestado que las condiciones del establecimiento dificultan el normal desarrollo de las actividades.

Durante marzo, el reclamo había incluido distintas medidas de protesta, entre ellas un abrazo simbólico al establecimiento y una movilización hacia la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia. En ese contexto, las familias habían decidido no enviar a los estudiantes a clases durante varios días hasta obtener respuestas a sus pedidos.

La insistencia por parte de Agmer

Casi seis meses después de aquellas medidas, AGMER volvió a informar sobre dificultades vinculadas con el edificio escolar. El gremio indicó que las familias solicitaron respuestas inmediatas al Director Departamental de Escuelas de Concordia.

Según precisaron desde la Seccional Concordia, la comunidad educativa estableció como fecha límite el 18 de septiembre para obtener respuestas antes de volver a reunirse y evaluar los pasos a seguir.

El planteo se concentra actualmente en la habilitación del aula que continúa fuera de funcionamiento y en las consecuencias que esto genera para la organización de las clases. La falta de ese espacio obliga a redistribuir a los estudiantes y compartir cátedras, de acuerdo con lo informado por AGMER.

El antecedente inmediato del reclamo se remonta al comienzo del ciclo lectivo 2026, cuando la comunidad educativa de la Escuela N° 32 había denunciado múltiples problemas en las instalaciones y reclamado la intervención de las autoridades educativas.

En aquella ocasión, las familias habían manifestado que no estaban dadas las condiciones para el normal dictado de clases y habían reclamado respuestas concretas a la Dirección Departamental de Escuelas. La protesta incluyó la decisión de no enviar a los estudiantes al establecimiento y una movilización realizada el 9 de marzo.

Ahora, AGMER Concordia informó que, si bien durante el año comenzaron trabajos de reparación, una de las aulas todavía no fue habilitada. La situación vuelve a generar un reclamo de la comunidad educativa, que espera definiciones antes de la reunión prevista para el 18 de septiembre.