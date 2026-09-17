Ha*Ash vuelve a Buenos Aires: cuándo será el show

El dúo mexicano-estadounidense Ha*Ash formado por Hanna y Ashley se presentará el 17 de marzo de 2027 en el Movistar Arena

Ha*Ash vuelve a la Argentina. El dúo formado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace se presentará el 17 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su nueva gira latinoamericana “No Me Hablen de Amor”.

La preventa de entradas comenzará el jueves 17 de septiembre a las 13 , con seis cuotas sin interés para clientes de Banco Santander. La venta general se habilitará el viernes 18 de septiembre a las 13 , a través de la web del Movistar Arena, con todos los medios de pago y el mismo beneficio de financiación para tarjetas Santander.

Ke Personajes y Noche de Brujas se unen en una nueva versión de "Me gusta todo de ti"

El regreso tendrá un significado especial para las artistas, ya que volverán al mismo escenario que agotaron durante su última visita. En marzo de 2025, Ha*Ash reunió a más de 10.000 personas en el Movistar Arena, después de dos funciones agotadas en el Luna Park.

Esta vez, el dúo llegará con una puesta en escena completamente renovada y un repertorio que recorrerá más de dos décadas de trayectoria. Canciones como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad” y “100 años” formarán parte de una lista que también incorporará temas de su etapa más reciente.

Entre las nuevas canciones se encuentra “¿Qué le pongo?”, lanzada en julio de 2026. El tema marca el comienzo de una nueva etapa musical para Ha*Ash y aborda, desde una mirada cotidiana, ese momento posterior a una ruptura en el que un mensaje puede escribirse, borrarse y volver a escribirse una y otra vez.

La gira “No Me Hablen de Amor” llega después del cierre de Haashville, una extensa etapa que llevó a las hermanas por México, Estados Unidos, España y distintos países de Latinoamérica, con más de 150 conciertos y más de 500.000 entradas vendidas.

Además de Buenos Aires, la nueva gira tendrá presentaciones en Córdoba y Rosario, ampliando el reencuentro de Ha*Ash con el público argentino.

Comprar entradas en Movistar Arena