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Mauricio Lambiris se alejó del equipo del Gurí Martínez

Tras la fecha de Turismo Carretera en San Luis, el uruguayo Mauricio Lambiris decisión dejar el equipo del Gurí Martínez y ahora se suma a la Scudería JT.

17 de septiembre 2026 · 17:34hs
La falta de resultados determinó el alejamiento del piloto uruguayo de la estructura entrerriana.

La falta de resultados determinó el alejamiento del piloto uruguayo de la estructura entrerriana.

Mauricio Lambiris actuó rápido después de sumar su cuarto abandono de la temporada en el inicio de la Copa de Oro en San Luis, que lo dejó en una situación crítica para pelear por el título. El uruguayo dejó el Gurí Martínez Competición y se suma –con la misma base técnica– a la Scuderia JT para afrontar las últimas cuatro fechas del Turismo Carretera 2026. Esta determinación obligó al Gurí a una reestructuración de su equipo de competición.

Omar Martínez reestructura su equipo de Turismo Carretera.

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El Ford Mustang, que estrenó este año y es propiedad del piloto, dejó Paraná para empezar a alistarse en el taller de Jerónimo Teti en Lobería, donde hasta hace dos competencias atrás se atendía el auto de Germán Todino (desde San Luis en el FPA Racing). La asistencia técnica será la misma con la que Mauricio corrió hasta la 11ª fecha: la ingeniería de Federico Raffo y de Gabriel Mazzei, y los motores a cargo de Mauricio Candela.

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El disparador final de este cambio en la instancia decisiva del torneo fue un problema mecánico cuando marchaba 10° en la Final en el “Rosendo Hernandez”. ¿El motivo? Quedó trabado el acelerador, por lo que el subcampeón 2021 y 2024 tuvo que entrar a boxes, perdió muchas vueltas y finalmente abandonó a ocho giros de la bandera a cuadros. Consumando el cuarto abandono en 11 fechas, Lambiris decidió dar vuelta de página y terminar de desarmar el proyecto que había armado para ir por la corona en esta temporada.

El 2026 de Mauricio Lambiris

Lambiris comenzó a darle forma al proyecto de TC 2026 en los últimos meses del año pasado. En septiembre cerró con Rody Agut para que sea su motorista y poco después con el Gurí Martínez para competir bajo su estructura. El objetivo era claro: pelear por el título en la antesala a su retiro, el cual proyectó para 2028.

El uruguayo tuvo una Etapa Regular dispar, en la que hizo tres podios en las primeras cinco carreras: fue 2° en Viedma (2ª fecha) y en Concepción del Uruguay (4ª fecha); y 3° en Termas de Río Hondo (5ª fecha). Sin embargo, a partir de la 6ª fecha en Alta Gracia, el uruguayo no volvió a alcanzar el top15 y tuvo tres abandonos.

“Todo se enredó en la fecha de San Juan. Estábamos 3º en el campeonato y el abandono tan prematuro en la Final nos complicó mucho la etapa. Es una lástima, pero así es esto. Hay que trabajar. Me voy preocupado por el funcionamiento, que no es bueno, y obviamente la idea es que mejore. Es probable que hagamos una prueba. Veremos cómo viene la logística del equipo para poder hacerlo”, le dijo el uruguayo a SoloTC en Paraná donde selló su 12ª participación en la Copa de Oro, pero mostró preocupación por el funcionamiento del Mustang.

La reestructuración del equipo del Gurí Martínez

Tras esta salida por parte del piloto uruguayo, el Gurí también reestructuró su equipo. Brian Kissling será el nuevo responsable técnico y encargado de atender los autos de Facundo Ardusso y de Augusto Carinelli. Brian viajará a Paraná para ver las unidades, para hacer los relevamientos correspondientes, y para dar las directivas a quienes trabajan a diario en el taller.

Además, el Gurí Martínez Competición finalizará la temporada con dos Ford Mustang (Ardusso y Carinelli) y todos los cañones están apuntados a encontrar una competitividad más regular. Para Martínez el objetivo es “que ambos pilotos estén bien y que obtengan buenos resultados. Tenemos que seguir trabajando y ahora con la impronta de Brian".

Mauricio Lambiris Gurí Martínez Turismo Carretera
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