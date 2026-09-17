Los equipos de la Municipalidad de Paraná relevaron a 240 familias y realizan vacunación y desratización para anticiparse a eventuales emergencias sanitarias.

La Municipalidad de Paraná releva a familias de zonas inundables ante posibles efectos de El Niño.

La Municipalidad de Paraná profundiza las tareas de relevamiento y prevención en sectores de Paraná que podrían verse afectados por eventuales inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Los equipos profesionales realizan recorridas domiciliarias para obtener información precisa sobre las personas que viven en zonas potencialmente inundables y, en paralelo, desarrollan operativos de vacunación y desratización.

“El objetivo es anticiparse a posibles situaciones de emergencia y contar con información precisa sobre las personas que podrían verse afectadas”, explicó la secretaria de Salud del Municipio, Claudia Enrique.

La Municipalidad de Paraná avanza en la obra de reconfiguración de calle 25 de Mayo

La Municipalidad de Paraná desplegó un operativo de limpieza y saneamiento del arroyo Colorado

Información para actuar ante una emergencia

El relevamiento permite conocer las características de cada grupo familiar, entre ellas la edad de sus integrantes, posibles enfermedades y los medicamentos que requieren. La información recopilada será utilizada para planificar eventuales intervenciones ante una emergencia.

“Es importante que los distintos niveles del Estado trabajen con criterios comunes para poder actuar en consecuencia”, señaló Enrique.

El trabajo territorial comprende sectores próximos al río y a distintos arroyos, además de las áreas programáticas de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En ese marco, la semana pasada se realizó una reunión entre representantes de los CAPS municipales y provinciales que tienen bajo su cobertura a personas que podrían resultar afectadas por las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Recorridas casa por casa

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, informó que los equipos municipales ya trabajaron en Bajada Grande, La Toma, Anselmi y en el área correspondiente al CAPS San Martín. Las recorridas continuarán en los sectores comprendidos por los centros de salud La Milagrosa y Papa Francisco.

“Trabajamos con herramientas que permiten sistematizar los datos para que luego el comité de emergencia evalúe los pasos a seguir”, explicó Castañeda.

Según precisó la funcionaria, hasta el momento fueron relevadas 240 familias. El objetivo es ampliar esa base de información y contar con un diagnóstico actualizado de las personas que podrían requerir asistencia ante una eventual crecida.

Vacunación y desratización

Las acciones preventivas también incluyen operativos sanitarios en los sectores alcanzados por el relevamiento. Entre ellos se encuentran la vacunación y las tareas de desratización, destinadas a reducir posibles riesgos para la salud ante una situación de anegamiento.

“Son fundamentales los cuidados que se deben adoptar frente a una eventual llegada del agua”, subrayó Castañeda.

De esta manera, el municipio busca fortalecer la preparación territorial y la articulación entre los servicios de salud y el comité de emergencia, con información actualizada que permita definir respuestas ante posibles afectaciones.