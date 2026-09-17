Los animales del Ficer cobraron vida en un taller de stop motion

En el marco de la iniciativa Camino al Ficer, alumnos de la Escuela Secundaria N° 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós participaron de un taller de stop motion

Las especies de la fauna que representan la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) pasaron del papel al movimiento. Los estudiantes que realizaron las ilustraciones participaron de un taller de animación en stop motion, como parte de la iniciativa Camino al Ficer, desarrollada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

La propuesta reunió a estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria N° 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná, quienes tuvieron la posibilidad de continuar trabajando sobre los personajes que habían creado para representar al festival y sus diferentes secciones.

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El taller estuvo a cargo de Leticia Menon, Ricardo Jaimovich, Guillermo Barbarov y Juan Vidal, quienes acompañaron a los estudiantes en un proceso de producción y experimentación con la técnica de animación cuadro por cuadro.

El stop motion es una técnica que permite generar la ilusión de movimiento a partir de una sucesión de fotografías. Para conseguirlo, se registra un objeto estático realizando pequeños desplazamientos en cada imagen y luego se unen las fotografías a una determinada velocidad. El resultado es una animación en la que los personajes parecen cobrar vida.

Durante el taller, los estudiantes trabajaron con distintos elementos y recursos para construir sus escenas. Utilizaron celulares y soportes para realizar las fotografías, además de materiales como cartulinas, lonas, botellas y telas, que funcionaron como posibles fondos para las animaciones.

A partir de este trabajo, las especies seleccionadas para representar la octava edición del Ficer y cada una de sus secciones dejaron de ser solamente ilustraciones y comenzaron a adquirir movimiento. El proceso permitió que los estudiantes exploraran nuevas posibilidades creativas a partir de sus propios dibujos y se acercaran de manera práctica al lenguaje audiovisual.

La experiencia también implicó conocer una herramienta de animación que puede realizarse con recursos accesibles, combinando fotografía, composición y creatividad. De esta manera, el taller puso el foco tanto en el resultado final como en el proceso colectivo de producción.

Guillermo Barbarov y Juan Vidal, integrantes del IAAER, colaboraron en la realización de la actividad junto al equipo a cargo del taller, acompañando a los estudiantes durante las diferentes etapas de la propuesta.

La actividad forma parte de Camino al Ficer, una iniciativa que busca generar instancias de participación y acercamiento al lenguaje audiovisual en el marco de la preparación de una nueva edición del festival.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER).

La octava edición del Ficer se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026, con una programación que volverá a reunir propuestas vinculadas al cine y al audiovisual en Entre Ríos.