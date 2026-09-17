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Manipulación, poder y violencia psicológica: "La Audición" se presenta en Paraná

El grupo Eclíptica Teatral presenta “La Audición. Habitando la sombra”, una propuesta que se sumerge en el lado más oscuro de la exigencia artística

17 de septiembre 2026 · 15:10hs
Manipulación, poder y violencia psicológica: La Audición se presenta en Paraná

El grupo Eclíptica Teatral llega a Paraná con La Audición. Habitando la sombra, un thriller psicológico que propone una mirada inquietante sobre las relaciones de poder dentro del mundo artístico. La obra, creada íntegramente por el grupo, aborda temas como la exigencia, la manipulación, el encierro y la pérdida de identidad.

El lado oscuro del arte llega al teatro con “La Audición. Habitando la sombra”

La función será el domingo 27 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171. Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000 y pueden reservarse por WhatsApp al 343 4750500 o adquirirse en la boletería del espacio.

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La historia sigue a Sofía, una joven actriz que se presenta a una audición a puertas cerradas bajo la supervisión de la enigmática Señora M, una reconocida actriz y directora de cine. Lo que comienza como una prueba de talento se transforma progresivamente en un inquietante juego de manipulación, sumisión y violencia psicológica.

A medida que avanza la audición, la protagonista queda atrapada en una situación donde los límites entre la entrega artística y la autodestrucción comienzan a desdibujarse. La propuesta busca generar tensión e incomodidad en el público y poner en discusión aquellas dinámicas de poder que pueden aparecer en espacios de formación y creación artística.

La obra cuenta con las actuaciones de Salomé Espíndola y Brenda Jerichau. La dramaturgia fue desarrollada por Luna Saavedra Andreotti, Espíndola y Jerichau, mientras que la dirección está a cargo de Saavedra Andreotti. El equipo se completa con Aixa Huergo en diseño en comunicación visual, María Julia Hutschenreuter como asistente de escena y Paulina Albarello como asistente de dirección.

Con una propuesta atravesada por el suspenso y una atmósfera oscura, La Audición. Habitando la sombra invita a los espectadores a acompañar a Sofía en una experiencia donde la búsqueda de una oportunidad artística puede convertirse en una situación cada vez más perturbadora. La obra también plantea preguntas sobre cuánto se está dispuesto a ceder para alcanzar una meta y dónde se encuentra el límite entre la disciplina y la explotación.

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La Audición Paraná La Hendija
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