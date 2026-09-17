Este jueves, la Selección Argentina de Vóleibol venció a Chile por 3 a 0, con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17, en su tercera victoria en el Sudamericano en Río. Manuel Armoa, máximo anotador con 17 puntos. El paranaense Luciano Vicentín tuvo descanso. Este sábado, desde la 14, contra Bolivia.
Argentina derrotó a Chile y quedó a un paso de la clasificación al Mundial
Con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17 la Albiceleste derrotó 3-0 a Chile por la tercera fecha del Sudamericano que se disputa en Río. Luciano Vicentín no jugó.
El primer set tuvo a Chile como protagonista que en buen nivel sacó ventaja de 7-3 y aunque la Selección lo igualó en 10, enseguida algunos errores argentinos despegaron a los chilenos 19-15 y 24-20. Cuando parecía perdido, tres bloqueos al hilo de Gallego hicieron que la Selección lo de vuelta 25-24 y, finalmente, un punto por esa misma vía de Armoa selló el 28-26.
En el segundo parcial, Chile empezó arriba 11-8, pero nuevamente Argentina logró recuperarse, lo empató en 13 y pasó el frente 15-14 ante un rival errático. Otra vez el bloqueo se lució y más tarde en una gran rotación en la que además Díaz sumó dos aces, la Selección se escapó 22-16. Un error terminó por darle este set a la Argentina 25-19.
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En el tercer capítulo, en un buen arranque en saque y bloqueo, los dirigidos por Horacio Dileo se despegaron 7-3. De ahí en adelante, la Selección dominó el juego con solidez en ataque y mejoró la diferencia a 16-10 para llegar a la definición arriba 22-15. Finalmente, con un buen cierre de Martínez, Argentina resolvió el triunfo 25-17 luego de un error de saque rival.
Argentina: Sánchez (-), Gómez (8), Loser (11), Gallego (11), Armoa (17), Martínez (7), Massimino (L). Ingresaron: De Cecco (-), Kukartsev (3), Díaz (2).