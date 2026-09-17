Con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17 la Albiceleste derrotó 3-0 a Chile por la tercera fecha del Sudamericano que se disputa en Río. Luciano Vicentín no jugó.

Argentina derrotó a Chile y quedó a un paso de la clasificación al Mundial.

Este jueves, la Selección Argentina de Vóleibol venció a Chile por 3 a 0 , con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17, en su tercera victoria en el Sudamericano en Río. Manuel Armoa, máximo anotador con 17 puntos. El paranaense Luciano Vicentín tuvo descanso. Este sábado, desde la 14, contra Bolivia.

El primer set tuvo a Chile como protagonista que en buen nivel sacó ventaja de 7-3 y aunque la Selección lo igualó en 10, enseguida algunos errores argentinos despegaron a los chilenos 19-15 y 24-20. Cuando parecía perdido, tres bloqueos al hilo de Gallego hicieron que la Selección lo de vuelta 25-24 y, finalmente, un punto por esa misma vía de Armoa selló el 28-26.

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En el segundo parcial, Chile empezó arriba 11-8, pero nuevamente Argentina logró recuperarse, lo empató en 13 y pasó el frente 15-14 ante un rival errático. Otra vez el bloqueo se lució y más tarde en una gran rotación en la que además Díaz sumó dos aces, la Selección se escapó 22-16. Un error terminó por darle este set a la Argentina 25-19.

Argentina derrotó a Chile y quedó a un paso de la clasificación al Mundial

Argentina derrotó a Chile y quedó a un paso de la clasificación al Mundial. Feva

En el tercer capítulo, en un buen arranque en saque y bloqueo, los dirigidos por Horacio Dileo se despegaron 7-3. De ahí en adelante, la Selección dominó el juego con solidez en ataque y mejoró la diferencia a 16-10 para llegar a la definición arriba 22-15. Finalmente, con un buen cierre de Martínez, Argentina resolvió el triunfo 25-17 luego de un error de saque rival.

Argentina: Sánchez (-), Gómez (8), Loser (11), Gallego (11), Armoa (17), Martínez (7), Massimino (L). Ingresaron: De Cecco (-), Kukartsev (3), Díaz (2).