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Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

Un funcionario presentó una denuncia para que se investiguen las intervenciones y extracción de arena realizada en Paso Vera, Concepción del Uruguay.

17 de septiembre 2026 · 13:06hs
Un funcionario presentó una denuncia para que se investiguen las intervenciones realizadas en Paso Vera

Un funcionario presentó una denuncia para que se investiguen las intervenciones realizadas en Paso Vera, en Concepción del Uruguay.

El director del Instituto de Zona Franca de Concepción del Uruguay, Leandro Clapier, presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de esa ciudad para que se investiguen las intervenciones realizadas en Paso Vera y se determine si fueron ejecutadas de acuerdo con la normativa vigente.

La presentación busca reconstruir todo el proceso de decisión y ejecución: quién autorizó los trabajos, qué funcionarios intervinieron, qué expediente respaldó las tareas, la existencia de estudios técnicos y la Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, se solicitó determinar la superficie afectada, la cantidad de arena removida, su destino y quiénes ejecutaron las obras.

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Al respecto, Clapier expresó: "Acá hay algo muy sencillo que tenemos que saber los uruguayenses: qué se hizo en Paso Vera, quién lo autorizó, con qué estudios y controles se hizo y qué pasó con la arena que se sacó. No estoy acusando a nadie. Estoy pidiendo que se investigue y que conozcamos la verdad".

La acción judicial se promovió luego de tomar estado público imágenes de maquinaria pesada, movimientos de suelo y modificaciones en un espacio natural y recreativo de la ciudad. El hecho motivó la intervención de la autoridad ambiental provincial y posteriores explicaciones de autoridades municipales, quienes reconocieron errores de ejecución y la necesidad de tareas de remediación.

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Sobre este punto, Clapier sostuvo: "Cuando se interviene un lugar que es patrimonio natural de todos, primero tienen que estar los estudios, las autorizaciones y los controles. Después no puede alcanzar simplemente con reconocer que hubo errores y tratar de remediarlos. Tenemos derecho a saber qué ocurrió y quién tomó cada decisión".

Medidas solicitadas

Entre las medidas solicitadas a la Fiscalía se destacan la remisión del expediente municipal completo (resoluciones, informes técnicos, contrataciones y costos), las actuaciones de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, una inspección judicial con especialistas y la preservación de toda la documentación administrativa y digital.

Por último, se remarcó que la presentación no imputa anticipadamente un delito ni señala responsables, sino que pretende que la Justicia reúna la prueba.

En ese sentido, Clapier concluyó: "Paso Vera no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es de los uruguayenses. Si todo se hizo bien, la investigación lo demostrará. Y si algo se hizo mal, tendremos que saber qué pasó y quién fue responsable. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado".

Paso Vera Obras arena
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