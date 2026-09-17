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Central Entrerriano confirmó tres amistosos rumbo a la Liga Argentina

El equipo dirigido por Martín Pascal jugará, a partir de este viernes 18, tres amistosos ante La Unión de Colón, Tomás de Rocamora y, otra vez, Unión.

17 de septiembre 2026 · 18:01hs
Central Entrerriano confirmó tres amistosos rumbo a la Liga Argentina.

Central Entrerriano confirmó tres amistosos rumbo a la Liga Argentina.

Central Entrerriano continúa con su preparación para afrontar una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. El equipo dirigido por Martín Pascal ya tiene confirmados tres partidos amistosos, que le permitirán sumar minutos de juego y ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial, previsto para mediados de octubre aunque todavía sin fecha definida.

El primer ensayo será este viernes 18 de septiembre, desde las 21, en el estadio José María Bértora de Gualeguaychú. El Rojinegro recibirá a La Unión de Colón, en un encuentro que marcará el inicio de su agenda de preparación.

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El conjunto colonense también afronta su puesta a punto para la próxima edición de la segunda categoría del básquetbol argentino, por lo que el cruce servirá para que ambos entrenadores puedan observar el funcionamiento de sus equipos ante un rival de la misma competencia.

El segundo compromiso de Central Entrerriano será nuevamente en condición de local. El miércoles 23 de septiembre, el equipo de Martín Pascal se medirá con Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, otro de los representantes de Entre Ríos que participará de la Liga Argentina.

El tercer amistoso confirmado tendrá lugar el martes 6 de octubre. En esa oportunidad, Central viajará hasta Colón para devolverle la visita a La Unión y enfrentarlo en el estadio Carlos Delasoie. Será, hasta el momento, el último encuentro de preparación que tiene programado el elenco de Gualeguaychú.

Central Entrerriano confirmó tres amistosos rumbo a la Liga Argentina

De esta manera, Central tendrá tres oportunidades para ganar ritmo competitivo durante las próximas semanas. Además de permitirle al cuerpo técnico evaluar diferentes variantes, los partidos servirán para que los jugadores comiencen a afianzar conceptos colectivos y lleguen con mayor rodaje al estreno oficial.

La agenda también tendrá un marcado carácter entrerriano. Los tres rivales elegidos para esta etapa son equipos de la provincia: La Unión de Colón y Tomás de Rocamora, además de la revancha frente al conjunto colonense. Los dos primeros compromisos se disputarán en Gualeguaychú, mientras que el cierre será en Colón.

Central Entrerriano encara así una nueva etapa luego de su regreso a la Liga Argentina, con Martín Pascal al frente del plantel. En paralelo, la dirigencia analiza la posibilidad de sumar un cuarto encuentro preparatorio antes del comienzo de la temporada, aunque por el momento no existe una confirmación sobre ese eventual partido.

Mientras espera conocer con precisión cuándo comenzará la competencia, el Rojinegro ya tiene una hoja de ruta definida. Los próximos amistosos le permitirán trasladar al parquet el trabajo realizado durante las primeras semanas de pretemporada y comenzar a medir su nivel frente a equipos que también se preparan para disputar la segunda categoría del básquet argentino.

Central Entrerriano Liga Argentina amistosos La Unión
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