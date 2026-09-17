Ruta 14 vieja: un auto despistó y volcó en un zanjón

Una mujer quedó atrapada en el habitáculo del vehículo y fue rescatada por los Bomberos Voluntarios. Ocurrió en Concepción del Uruguay

Un accidente se produjo en la mañana de este jueves en la ruta 14 vieja, en arroyo El Curro, en Concepción del Uruguay.

Un accidente se produjo en la mañana de este jueves en la ruta 14 vieja, en arroyo El Curro, en Concepción del Uruguay.

Allí, por motivos que se peritan, la conductora de un Peugeote 208 perdió el control del vehiculo que se salió de la cinta asfáltica para caer en un zanjón.

Tenía 23 plantas de marihuana, lo procesaron y alegó que no se determinó la capacitad tóxica

La defensa de Daniel Rosatelli apeló el procesamiento y habló de lo ocurrido en Suma de Voluntades

El ruido y los gritos de la conductora alertaron a los vecinos del lugar que dieron aviso al personal policial y de Bomberos, mientras intentaban un rescate de la mujer que estaba atrapada en el habitáculo del auto, que había quedado con las ruedas hacia arriba, publica 03442.

Ante la emergencia, se movilizó de inmediato una unidad de Rescate y el móvil 12 de apoyo, mientras que se convocó al resto del personal para reforzar el operativo en caso de ser necesario.

Al llegar al lugar, los rescatistas constataron que se trataba de un automóvil que había terminado en el zanjón ubicado antes del puente. La ocupante había sido auxiliada inicialmente por vecinos de la zona.

Luego, el personal de Rescate trabajó junto a integrantes de Alerta Emergencias para inmovilizar a la persona, que posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para su atención.

Afortunadamente, el vehículo no terminó dentro del curso del arroyo, lo que evitó una situación de mayor complejidad. Desde el servicio de emergencias se destacó además la rápida respuesta del personal que concurrió al cuartel para permanecer disponible y aportar equipamiento adicional en caso de que la situación lo requiriera, indicó Arriba Noticias.

La víctima, según trascendió, no habría sufrido lesiones de consideración, salvo traumatismos leves. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios y personal de la Policía.