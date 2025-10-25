Uno Entre Rios | Show | Miley Cyrus

Miley Cyrus se une al universo de Avatar con la canción "Dream as One"

"Dream as One", interpretado por Miley Cyrus aparecerá en la banda sonora original de la nueva película "Avatar: Fire and Ash".

25 de octubre 2025 · 14:06hs
La tercera película de la fenomenalmente exitosa franquicia "Avatar" de James Cameron se estrenará exclusivamente en cines de todo el mundo el 19 de diciembre. Esta vez, la cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus se encargó de la canción "Dream As One" que formará parte de la banda sonora.

La artista pop ganadora del premio GRAMMY® Miley Cyrus ha grabado una nueva canción para "Avatar: Fire and Ash", la tercera película de la fenomenalmente exitosa franquicia "Avatar" del cineasta ganador del Oscar® James Cameron. Dream as One, interpretada por Miley Cyrus, con música y letras de Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen, aparecerá en los créditos finales y aparecerá en la banda sonora original de la película. "Avatar: Fire and Ash" se estrena exclusivamente en cines de todo el mundo en IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX, ScreenX y pantallas premium en todas partes el 19 de diciembre de 2025.

LEER MÁS: Miley Cyrus confirmó que celebrará los 20 años de Hannah Montana

A través de su cuenta de instagram, Cyrus expresó su agradecimiento por este nuevo proyecto : "Es un honor apoyar Avatar: Fuego y Ceniza con una canción original que escribí junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt. Tras haber sido afectada personalmente por el fuego y haber sido reconstruida de las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí. Gracias, Jim, por la oportunidad de convertir esa experiencia en medicina musical. Los temas de unidad, sanación y amor de la película resuenan profundamente en mi alma, y ser, aunque sea una pequeña estrella, en el universo que la familia Avatar ha creado es un sueño hecho realidad".

La banda sonora original de "Avatar: Fire and Ash" con una partitura compuesta por Simon Franglen, quien ganó el GRAMMY® a la "Grabación del año" en 1997 por My Heart Will Go On de "Titanic", se lanzará el 12 de diciembre. El sencillo Dream as One de Columbia / Sony Records se lanzará el 14 de noviembre.

Con "Avatar: Fire and Ash", James Cameron lleva al público de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. La película, que tiene un guión de James Cameron y Rick Jaffa y Amanda Silver, y una historia de James Cameron y Rick Jaffa y Amanda Silver y Josh Friedman y Shane Salerno, también está protagonizada por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. y Kate Winslet.

