Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

Eva Perón, política y memoria: organizan un conversatorio en el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET UNER)

En el marco del Día Internacional de los Museos, este martes 19 de mayo se realizará en Paraná el conversatorio “Primeras legisladoras en diálogo con el legado de Eva Perón”, una propuesta abierta al público que reunirá a investigadoras y referentes académicas para reflexionar sobre la participación política de las mujeres y el impacto histórico del legado de Eva Perón.

La actividad comenzará a las 18 en la Sala 14 del Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET UNER), ubicada en La Rioja 6, y estará coordinada por la Dra. Norma Levrand.

El legado de Eva Perón llegará al centro del debate en un encuentro abierto al público

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El conversatorio es organizado de manera conjunta por el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos; la Asociación Amigos del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón y el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET UNER).

Durante la jornada expondrán las académicas Carolina Barry, Jimena Franco, Martina Ferro Piérola y Stefanía Zalazar, quienes abordarán distintas miradas vinculadas al rol de las primeras legisladoras argentinas y la vigencia del pensamiento y la figura de Eva Perón en la historia política y social del país.

Además, al finalizar el encuentro se realizará la firma de una carta de intención de convenio entre la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural, a cargo de Maia Rodríguez, y el INES-CONICET UNER.

La participación es gratuita y quienes deseen asistir deberán completar previamente el formulario de inscripción. También se entregarán certificados de asistencia a quienes lo soliciten.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected].