Uno Entre Rios | Escenario | Eva Perón

Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

Eva Perón, política y memoria: organizan un conversatorio en el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET UNER)

17 de mayo 2026 · 10:39hs
Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

En el marco del Día Internacional de los Museos, este martes 19 de mayo se realizará en Paraná el conversatorio “Primeras legisladoras en diálogo con el legado de Eva Perón”, una propuesta abierta al público que reunirá a investigadoras y referentes académicas para reflexionar sobre la participación política de las mujeres y el impacto histórico del legado de Eva Perón.

El legado de Eva Perón llegará al centro del debate en un encuentro abierto al público

La actividad comenzará a las 18 en la Sala 14 del Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET UNER), ubicada en La Rioja 6, y estará coordinada por la Dra. Norma Levrand.

el incaa impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a annecy 2026

El INCAA impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a Annecy 2026

a 73 anos del nacimiento de luca prodan, la voz que rompio todas las reglas

A 73 años del nacimiento de Luca Prodan, la voz que rompió todas las reglas

El conversatorio es organizado de manera conjunta por el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos; la Asociación Amigos del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón y el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET UNER).

Durante la jornada expondrán las académicas Carolina Barry, Jimena Franco, Martina Ferro Piérola y Stefanía Zalazar, quienes abordarán distintas miradas vinculadas al rol de las primeras legisladoras argentinas y la vigencia del pensamiento y la figura de Eva Perón en la historia política y social del país.

Además, al finalizar el encuentro se realizará la firma de una carta de intención de convenio entre la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural, a cargo de Maia Rodríguez, y el INES-CONICET UNER.

La participación es gratuita y quienes deseen asistir deberán completar previamente el formulario de inscripción. También se entregarán certificados de asistencia a quienes lo soliciten.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected].

LEER MÁS: El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

Eva Perón Paraná Legado Público
Noticias relacionadas
El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

gualeguaychu lanzo el fondo municipal de fomento a las artes y la cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Imagen generada con IA inspirada en la estética de fines de los años 20 y en la primera ceremonia de los Premios Óscar.

Hace 97 años nacían los Óscar, el premio más famoso del cine

Emilia Mernes podría ser declarada ciudadana destacada de Nogoyá.

Emilia Mernes podría ser declarada ciudadana destacada de Nogoyá

Ver comentarios

Lo último

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Ultimo Momento
Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

El INCAA impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a Annecy 2026

El INCAA impulsa una convocatoria para llevar proyectos argentinos a Annecy 2026

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Policiales
La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Accidente en Paraná: una camioneta volcó y sus ocupantes salieron ilesos

Accidente en Paraná: una camioneta volcó y sus ocupantes salieron ilesos

Ovación
Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Entre Ríos avanza hacia el reconocimiento oficial del newcom

Entre Ríos avanza hacia el reconocimiento oficial del newcom

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza festejó en barrio Pirola y hundió a Peñarol

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza festejó en barrio Pirola y hundió a Peñarol

River derrotó a Central en el estadio Monumental y jugará la final en Córdoba

River derrotó a Central en el estadio Monumental y jugará la final en Córdoba

Mariano Werner ganó la clasificación en el autódromo de La Plata

Mariano Werner ganó la clasificación en el autódromo de La Plata

La provincia
Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

Eva Perón: un conversatorio en Paraná pondrá en debate el legado político

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

El álbum del Mundial y un ritual cultural que atraviesa generaciones

Crecen las consultas de familias atrapadas por deudas abismales

Crecen las consultas de familias atrapadas por deudas abismales

Sergio Albornoz: Queremos que la gente esté sana y viva tranquila

Sergio Albornoz: "Queremos que la gente esté sana y viva tranquila"

La Inteligencia Artificial está causando desastres por las exigencias de la economía

"La Inteligencia Artificial está causando desastres por las exigencias de la economía"

Dejanos tu comentario