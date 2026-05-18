Uno Entre Rios | El País | escarapela

Día de la Escarapela: historia, curiosidades y nuevas tendencias

El símbolo patrio creado en tiempos de la Revolución de Mayo mantiene vigencia en escuelas, actos y hasta en diseños artesanales que se volvieron furor.

18 de mayo 2026 · 08:22hs
Día de la Escarapela: historia

Día de la Escarapela: historia, curiosidades y nuevas tendencias

La escarapela vuelve a ocupar un lugar central este 18 de mayo en escuelas, oficinas y actos oficiales de todo el país. Aunque suele asociarse únicamente con las celebraciones patrias, detrás del tradicional símbolo celeste y blanco existe una historia marcada por disputas militares, identidad política y hasta nuevas tendencias de diseño artesanal.

El Día de la Escarapela se conmemora desde 1935, cuando el Consejo Nacional de Educación fijó oficialmente la fecha. Sin embargo, el emblema nació mucho antes, en plena etapa revolucionaria, cuando las Provincias Unidas comenzaban a construir sus propios símbolos distintivos.

Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral.

Javier Milei brindará dos charlas sobre economía e inserción laboral

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de este lunes a la noche

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de este lunes a la noche

La creación de la escarapela está estrechamente vinculada a Manuel Belgrano. En febrero de 1812, el entonces jefe del Regimiento de Patricios elevó un pedido al Primer Triunvirato para establecer un distintivo que permitiera diferenciar a las tropas patriotas de las realistas durante los enfrentamientos armados. En aquellos tiempos, ambos bandos utilizaban colores similares y eso generaba confusión en el campo de batalla.

El Triunvirato aprobó el uso de la escarapela nacional el 18 de febrero de 1812. Semanas después, Belgrano tomaría esos mismos colores para crear la bandera argentina, consolidando así dos de los principales símbolos patrios del país.

Aunque existen distintas teorías sobre el origen exacto de los colores celeste y blanco, una de las versiones más difundidas sostiene que ya habían sido utilizados durante las Invasiones Inglesas por el Regimiento de Patricios. Otra hipótesis los vincula con la Casa de Borbón española. Con el paso del tiempo, esos tonos quedaron definitivamente asociados a la identidad nacional argentina.

Día de la Escarapela: historia, curiosidades y nuevas tendencias

escarapela 1
Día de la Escarapela: historia, curiosidades y nuevas tendencias

Día de la Escarapela: historia, curiosidades y nuevas tendencias

Uno de los debates que reaparece cada año tiene que ver con cómo debe colocarse la escarapela. Según el protocolo tradicional, debe usarse del lado izquierdo del pecho, cerca del corazón. Sin embargo, no existe una norma oficial estricta sobre su ubicación y muchas personas la utilizan también en mochilas, camperas o bufandas durante la Semana de Mayo.

En los últimos años, además, el clásico diseño circular empezó a convivir con propuestas artesanales y modernas. Emprendedores y diseñadores comenzaron a elaborar escarapelas tejidas, bordadas, realizadas en cerámica fría o con materiales reciclados. Algunas incorporan cintas, flores y detalles personalizados que se volvieron tendencia en redes sociales y ferias artesanales.

Más allá de los cambios estéticos, la escarapela conserva un fuerte valor simbólico. Para muchos argentinos representa pertenencia, memoria histórica y unión nacional. Por eso, su uso suele intensificarse en mayo y junio, especialmente en fechas vinculadas a la Revolución de Mayo y al Día de la Bandera.

A más de dos siglos de su creación, la escarapela continúa siendo uno de los emblemas más reconocidos de Argentina y una pieza inseparable de las celebraciones patrias.

escarapela historia escuelas actos
Noticias relacionadas
Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Javier Milei volvió a defender a Espert y dijo que fue una operación política e infame.

Javier Milei volvió a defender a Espert y dijo que fue "una operación política e infame"

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años.

Vaca Muerta proyecta 40.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Ver comentarios

Lo último

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Ultimo Momento
Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Mes patrio: 5 autores argentinos que representan al país en el mundo

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Insólito en Miramar: robaron un kiosco montados a caballo

Policiales
Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Ovación
Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

José Mourinho vuelve al Real Madrid para rescatar al equipo de la crisis

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami derrotó a Portland Timbers en la MLS

Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

Deporte Orientación: Paraná impulsa una novedosa disciplina

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

Iñaki Arrías ganó la final del TC Pista Mouras y cerró un fin de semana perfecto en La Plata

La provincia
Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Con la llegada del frío, el 99% de los incendios son por fallas eléctricas

Parque Pericos: el desafío de rescatar la fauna y educar

Parque Pericos: el desafío de rescatar la fauna y educar

Dejanos tu comentario