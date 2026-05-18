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Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Están citados a declarar el exministro de Economía Roberto Lavagna y la exdiputada Mariana Zuvic. Están acusados la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 19 exfuncionarios.

18 de mayo 2026 · 07:33hs
Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) tiene previsto continuar este martes con las declaraciones de testigos correspondiente a la denominada “Causa Cuadernos”, en la que se investigan supuestos pagos de empresarios a funcionarios del Gobierno kirchnerista para obtener contratos con de obra pública y otros beneficios irregulares.

En la causa, la ex presidenta Cristina Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado dentro del Gobierno nacional entre 2003 y 2015, acusada por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, vinculados al supuesto pago de sobornos por parte de empresarios. La ex mandataria está acusada junto a otros 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

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Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

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Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Este martes 19 de mayo están convocados para declarar en los tribunales de Coodoro Py el ex ministro de Economía y Producción Roberto Lavagna, y la ex diputada nacional Mariana Zuvic. Ese día estaba convocado también el financista Leonardo Fariña, pero su presencia se habría cancelado ya que la defensa de Oscar Centeno el autor de los cuadernos, “no tiene ningún interés en interrogarlo”, según dijo su abogado.

Dos días más tarde, el jueves 21 será el turno de Sergio Oscar Velazquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raul Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

Para la semana siguiente, la última del mes y de solo cuatro días hábiles por el feriado del lunes 25 de mayo, si no hay nuevas modificaciones al cronograma, comparecerían Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos, que declararían el martes 26.

En tanto que el jueves 28 lo harían Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

Se estima que los testigos Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro, declararán en las primeras audiencias del mes de junio.

El TOF-7 tiene pendientes de resolución los pedidos de incorporación de prueba y los desistimientos de testigos que fueron considerados necesarios luego de las declaraciones de los periodistas Diego Cabot y Candela Ini durante las últimas audiencias.

La investigación se apoyó en las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Planificación Federal. En esos registros, Centeno detalló recorridos y visitas vinculadas a la supuesta recaudación de dinero.

Durante el proceso judicial, Centeno entregó copias de los cuadernos, luego afirmó que los originales se habían quemado y más tarde reaparecieron. Esa situación generó cuestionamientos de las defensas y derivó en peritajes sobre la autoría y las fechas de las anotaciones.

Causa Cuadernos testigos Acusados Gobierno
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