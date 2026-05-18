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Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano

El certamen de la Liga Profesional definirá a un campeón entre River y Belgrano. La final se disputará en Córdoba, con ambas parcialidades.

18 de mayo 2026 · 07:24hs
Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano.

Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano.

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba fue el designado para alojar la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano. El partido que definirá a un nuevo campeón se disputará el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 15.30, con público de ambas parcialidades.

Además, cabe destacar que el recinto fue definido con anterioridad al comienzo de los partidos eliminatorios, que comenzaron con los octavos de final el pasado sábado 9 de mayo, por lo que la cercanía del estadio para los hinchas del Pirata no estuvo planeada.

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Siendo un estadio que ha contado con público de ambas parcialidades en distintos momentos de los últimos años, particularmente para recibir a equipos como River y Boca, el Kempes, ampliado en 2010, fue el elegido para un partido de la talla de una final del torneo nacional.

Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano

torneo apertura final 1
Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano.

Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano.

Anteriormente conocido como “Chateau Carreras”, hasta su renombramiento para honrar al histórico atacante cordobés que fue goleador del Mundial de Argentina 1978, en el que la Selección nacional se quedó con el campeonato, el estadio cuenta con capacidad para 57.000 espectadores y pertenece al Estado de la provincia de Córdoba, que habitualmente lo presta para las localías de los clubes Talleres, Instituto y el propio Belgrano.

Además, el Kempes es el segundo estadio más grande del país, solo por detrás del Monumental, y fue construido por el Estado argentino de cara al mundial mencionado, habiendo abierto sus puertas hace ya 48 años: el 16 de mayo de 1978.

El recinto cuenta con cuatro tribunas que llevan los nombres de referentes de los cuatro clubes más importantes del fútbol cordobés.__IP__

Las populares Luis Fabián Artime y Daniel Willington, recordados jugadores de Belgrano y Talleres respectivamente, contienen una capacidad de 11.500 espectadores, mientras que la platea Roberto Gasparini, ídolo de Racing de Córdoba, se ubica al este del campo de juego con un aforo para 19.600 personas, mientras que la tribuna platea Osvaldo Ardiles, surgido de Instituto, recibe a 14.400 personas. La distribución de parcialidades para ambos clubes aún no se determinó.

Torneo Apertura River Belgrano Liga Profesional
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