Mariah Carey gana millones gracias a su hit navideño

Los últimos dos meses del año, Mariah Carey está en el top N° 1 por su canción 'All I Want for Christmas is You' que compuso en 1994

Su registro vocal de cinco octavas, su estilo melismático y su carisma indiscutido la han llevado a protagonizar cientos de éxitos musicales y actorales a lo largo de su extensa carrera. Como referente indiscutida de su rubro, Carey es admirada por colegas de su generación y de otras. Es una artista millonaria que supo validar su talento cerrando contratos con cifras extraordinarias.

Embed

Carey firmó con Columbia Records y Mottola reclutó el talento de varios productores, incluyendo Ric Wake, Narada Michael Walden y Rhett Lawrence. En 1990, C arey hizo su primera presentación en vivo en The Arsenio Hall Show, donde interpretó por primera vez su sencillo debut Vision of Love. Días después, apareció en las Finales de la NBA donde cantó America the Beautiful. Meses siguientes, la cantante publicó su álbum debut homónimo Mariah Carey, donde Columbia invirtió un alto presupuesto de promoción por más de un millón de dólares. El álbum llegó al número uno de la lista Billboard, posición en la que permaneció por once semanas consecutivas y fue el álbum más vendido de 1991 en los Estados Unidos.

Al año siguiente ganó nueve discos de platino, que denotan ventas aproximadas a los nueve millones de unidades en los Estados Unidos, y a nivel mundial, el álbum ha vendido más de quince millones de copias. A su vez, ganó dos premios Grammy, en las categorías de mejor artista nuevo y mejor interpretación vocal pop femenina, esta última por el sencillo Vision of Love.

El hit que no envejece

Desde su estreno, Carey ha recorrido el mundo entero interpretando la canción en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera. Además, cada año, Carey hace un video promocional para las redes sociales en donde los usuarios enloquecen y lo replican millones de veces. En todo el mundo se sabe que la Navidad empieza cuando la cantante publica su icónico video diciendo “It’s time” ("¡Es hora!", en español).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

La crítica elogió a la canción desde su estreno. The New Yorker aseguró que es “una de las pocas adiciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño”. The Daily Telegraph la describió a su vez como la canción navideña más popular y más reproducida en esa década en el Reino Unido, y Rolling Stone la posicionó en el cuarto lugar de su categoría entre las mejores canciones navideñas de rock and roll al haberla considerado como un clásico navideño.

LEER MÁS: El verdadero motivo por el que Mariah Carey canceló su show en Argentina

Asimismo, se convirtió en una de las veinte canciones digitales más exitosas del siglo XX, el más importante logro hecho por una cantante en esa lista. Hasta 2013 había generado 50 millones de dólares por concepto de regalías, cifra que se incrementó hasta los 60 millones para 2017. En la actualidad, según cálculos de The New York Post y Forbes, la artista ganaría más de tres millones de dólares al año gracias a esta canción. En YouTube, la canción tiene casi 800 millones de vistas y fue subida en 2009, por esto se estima que en algunos años llegue a las mil millones de visualizaciones.

En Spotify, Carey tiene 77 millones de oyentes mensuales y, en particular, All I Want for Christmas Is You tiene casi dos billones de reproducciones. La canción cuenta con tres videos musicales. Carey dirigió y grabó el más antiguo durante la Navidad de 1993 al estilo de un video casero. En las escenas iniciales aparece ella adornando un árbol de Navidad. Los exteriores se grabaron en el Fairy Tale Forest en Nueva Jersey. Asimismo, aparece Mottola disfrazado de Papá Noel. En otras tomas se aprecia a Carey mientras se alista para la fotografía de la portada de su álbum. En las últimas escenas Papá Noel se despide de Carey tras dejarle un saco de obsequios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Desde su estreno en los 90, suele ingresar a las listas de ventas durante cada temporada navideña. Por ejemplo, en diciembre de 2017 se posicionó en el noveno lugar de la Billboard Hot 100, con lo cual pasó a ser la primera canción navideña del top ten. Al año siguiente alcanzó el tercer sitio de la misma lista, y se convirtió en la segunda composición musical navideña en ingresar al top five del compilatorio desde 1959. Se considera que es el mayor éxito internacional de Carey en su trayectoria, y uno de los sencillos más comercializados de todos los tiempos.

“Escribí esta canción y no sabía que iba a triunfar tanto como lo ha hecho. Siempre quise que la Navidad fuera perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansias”, aseguró la cantante durante una entrevista. internacional. En 1994 nació un éxito musical que recorrió el mundo sin importar idiomas, culturas ni religiones Mariah Carey gana millones de dólares cada año gracias a su hit navideño