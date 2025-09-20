Uno Entre Rios | Show | María Becerra

María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

En la histórica Plaza Mayor, durante la 40ª Madrid Fashion Week, Pampita y María Becerra se mostraron cómplices entre sonrisas y halagos

20 de septiembre 2025 · 15:00hs
Durante la 40ª Madrid Fashion Week, la colección Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera se presentó por primera vez fuera de Nueva York, en la histórica Plaza Mayor. Argentina estuvo representada por figuras como Valeria Mazza, Pampita y María Becerra, quienes captaron la atención de fotógrafos y público.

Pampita compartió en sus redes fotos junto a celebridades latinoamericanas y varias con María Becerra, mostrando momentos espontáneos y cercanos, como abrazos y charlas frente a la Plaza Mayor. La Nena de Argentina también expresó su emoción en los comentarios, destacando la calidez del encuentro: “Tan dulce que sos. Qué lindo conocerte”, junto a corazones.

El paso de ambas por el evento dejó una imagen de glamour y cercanía, marcando un momento destacado de la moda argentina en Madrid.

