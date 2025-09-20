Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista.

Este sábado, Estudiantes de Paraná no logró acceder a la final del Torneo del Interior A 2025 tras perder ante Marista en Mendoza por 33-24. A pesar de haber mantenido una lucha constante durante todo el encuentro y haber recortado distancias en varias ocasiones, la efectividad de Marista en los momentos cruciales, especialmente con los penales, inclinó la balanza a su favor.

El partido comenzó con un buen arranque para Estudiantes, que logró adelantarse en el marcador con un try temprano en los primeros minutos del encuentro. El equipo entrerriano mostró su ímpetu y agresividad desde el primer minuto, lo que se reflejó en esa anotación inicial que los puso 5-0 arriba. Sin embargo, la respuesta de Marista no se hizo esperar. Apenas unos minutos después, igualaron el marcador con un try bien ejecutado. Tras la conversión, el equipo mendocino se puso 7-5 por delante, demostrando su capacidad para reaccionar rápidamente a la adversidad.

Marista RC vs. Estudiantes de Paraná (2).jpeg Foto: Gentileza/Okey Rugby

A medida que avanzaba la primera mitad, Marista comenzó a dominar las acciones del juego. Con un penal, ampliaron la ventaja a 10-5, y luego, un nuevo try, que también fue convertido, les permitió ponerse 17-5, llevando la ventaja a dos dígitos. Marista mostró su fortaleza tanto en defensa como en ataque, mientras que Estudiantes intentaba responder, pero no lograba concretar sus oportunidades. El equipo mendocino, con su experiencia, capitalizó una nueva ocasión y anotó otro try, que, con la conversión correspondiente, extendió la diferencia a 24-5. A ese punto del partido, la sensación era que la balanza se inclinaba firmemente hacia los locales, y que la remontada parecía un desafío casi imposible para el equipo entrerriano.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido para Estudiantes, el equipo reaccionó con coraje y determinación. A pocos minutos del final de la primera mitad, lograron un gran try que los acercó a 24-10, renovando la esperanza y el aliento entre los jugadores y la hinchada. Poco después, otra jugada bien ejecutada en ataque permitió a Estudiantes anotar otro try, con su conversión, lo que redujo la diferencia a 24-17, dejando a los entrerrianos con esperanzas renovadas antes del descanso. El equipo se fue al vestuario con la sensación de que aún había posibilidades, tras haber logrado cortar una diferencia que parecía definitiva.

En la segunda mitad, Estudiantes no solo mantuvo su intensidad, sino que, además, mejoró su rendimiento en diversas facetas del juego. La remontada estaba al alcance, y la hinchada entrerriana comenzó a soñar con la posibilidad de un milagro. El equipo demostró una vez más su carácter y lucha constante. No obstante, la experiencia y el juego inteligente de Marista evitaron que el partido se les escapara. Con el marcador 24-17, Marista respondió con precisión. A través de dos penales seguidos, ampliaron su ventaja a 30-17, lo que les permitió retomar el control y gestionar mejor los tiempos del partido. A pesar de los esfuerzos finales de Estudiantes por acercarse, la diferencia parecía insalvable en ese punto del juego.

No obstante, Estudiantes nunca dejó de luchar. En los últimos minutos del encuentro, el equipo entrerriano logró otro try espectacular, con gran destreza técnica y coordinación, lo que les permitió acercarse a 30-24. La conversión correspondiente les dio una nueva dosis de esperanza y avivó la posibilidad de una última reacción. Sin embargo, Marista, con su calma y precisión, supo gestionar la presión. Un penal crucial en los últimos minutos selló el resultado final en 33-24, enfriando cualquier intento de remontada de los entrerrianos.

Estudiantes de Paraná siempre estuvo en partido, luchando hasta el último minuto con garra y determinación, pero la efectividad de Marista en los momentos clave, especialmente con sus penales bien ejecutados, terminó por inclinar la balanza a su favor. A pesar de la derrota, el equipo entrerriano dejó una gran muestra de esfuerzo, coraje y determinación a lo largo de los 80 minutos de juego, lo que les permitió irse con la cabeza en alto. Aunque no pudieron cumplir el sueño de llegar a la final, su desempeño fue digno de reconocimiento, demostrando que la competencia del Torneo del Interior A 2025 tiene equipos dispuestos a pelear hasta el último segundo.