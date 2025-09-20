Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización.

Javier Milei defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump. Además, le contesto a Cristina Fernández.

El presidente Javier Milei aseguró este sábado que las situaciones difíciles lo “agrandan” ante la crisis en el mercado, le respondió a Cristina Kirchner sobre el “olor a default” y habló de una “consulta popular” en caso de llevar adelante una dolarización.

“Si los argentinos lo deciden en una consulta popular y contamos con el financiamiento”, deslizó Milei sobre un eventual proceso de dolarización de la economía, una idea que forma parte de su programa desde la campaña electoral de 2023.

Javier Milei: "La sociedad volverá a reflexionar y el 26 de octubre va a pintar de violeta el país"

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos en una visita clave para Argentina

En medio de la suba del dólar, el alza del Riesgo País y la crisis política tras la derrota electoral, el Presidente sostuvo que las situaciones difíciles lo “agrandan” y cuestionó a la oposición por “torpedear” el programa económico.

“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales.

Y agregó: “Uno nunca creyó que iba a ser fácil hacer un cambio de 180 grados. Desde febrero-marzo cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso comenzaron a torpedearlo”.

Al ser consultado por las críticas de la expresidenta respecto de que existe “olor a default”, respondió: “No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”.

También aludió al cierre de un posteo que la ex exmandataria realizó este sábado, en el que retoma una canción viral sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se la tilda de “coimera” y hace mención al “3%”. “El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes”, lanzó.

Más dichos del Presidente

En la misma entrevista, Milei dio detalles de la reunión que mantendrá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, y adelantó que avanzarán “en múltiples negociaciones. Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”, destacó.

El jefe de Estado también ratificó a Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía: “Con Toto tenemos una relación simbiótica”, afirmó, al tiempo que denunció que buscan desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

Por otro lado, negó que el ex titular de la Aandis Guillermo Spagnuolo le haya mencionado casos de corrupción en el Gobierno. “El tema está en la justicia y nosotros estamos tranquilos”, afirmó.

En cuanto a la política económica, el Presidente desestimó una eventual devaluación tras los comicios. “Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir con ese programa. Se termina el horror que generan los kukas y los argentinos deciden abrazar las ideas de la libertad”, cerró.