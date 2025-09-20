Uno Entre Rios | Show | Peter Lanzani

El detalle de Peter Lanzani que se negó a modificar

Las transformaciones físicas han marcado la carrera de Peter Lanzani, y su más reciente cambio responde a motivaciones artísticas

20 de septiembre 2025 · 15:10hs
Peter Lanzani 

Peter Lanzani 

Las transformaciones físicas han sido una constante a lo largo de la carrera de Peter Lanzani, y su más reciente cambio de look responde más a una motivación artística que estética.

El detalle de Peter Lanzani que se negó a modificar

Durante su participación en el programa Terapia Picante, conducido por Alan Parodi, el actor habló sobre cómo su apariencia influye en la construcción de sus personajes, mientras enfrentaba el desafío de degustar aderezos cada vez más picantes, que lo hicieron limpiarse varias veces las lágrimas y recurrir a un vaso de leche para mitigar el ardor.

Familiares y amigos de Thiago Medina

Familiares y amigos acompañan a Thiago Medina tras su grave accidente

María Becerra y Pampita juntas en Madrid

María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

En la charla, Lanzani recordó un episodio insólito de su carrera: Luis Ortega, director de películas como El Ángel y El Clan, le sugirió eliminar su característico lunar. “Dije: ‘No, ¿cómo me vas a sacar un lunar?’”, relató el actor.

El intérprete aclaró que hubiera cedido si se tratara de otra cosa: “Una verruguita o algo, digo, ‘bueno, dale, no sé. Lo volamos’. Un lunar, no”. Según explicó, la razón es sencilla: “Mucha gente me reconoce por el lunar”.

Finalmente, se llegó a un acuerdo parcial. Lanzani contó que su lunar fue apenas cubierto: “Me lo taparon un poco, me lo quisieron tapar como para que no sea… No sé qué quiso hacer Luis, para que no sea tan yo”, detalló, refiriéndose al director.

LEER MÁS: Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

Peter Lanzani carrera cambio Terapia Picante
Noticias relacionadas
el festival de arte joven reprogramo sus actividades por cuestiones climaticas

El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas

Daiana Rigoni, influencer entrerriana, peleará en el evento Párense de Manos.

La influencer entrerriana Daiana Rigoni peleará en "Párense de Manos III"

Andrea Taboada Vs Ángel de Brito

Andrea Taboada podría regresar a LAM tras su salida en 2023

La Noche de las Ciudades

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Ultimo Momento
Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Dejanos tu comentario