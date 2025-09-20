El detalle de Peter Lanzani que se negó a modificar

Las transformaciones físicas han marcado la carrera de Peter Lanzani, y su más reciente cambio responde a motivaciones artísticas

Las transformaciones físicas han sido una constante a lo largo de la carrera de Peter Lanzani , y su más reciente cambio de look responde más a una motivación artística que estética.

Durante su participación en el programa Terapia Picante, conducido por Alan Parodi, el actor habló sobre cómo su apariencia influye en la construcción de sus personajes, mientras enfrentaba el desafío de degustar aderezos cada vez más picantes, que lo hicieron limpiarse varias veces las lágrimas y recurrir a un vaso de leche para mitigar el ardor.

En la charla, Lanzani recordó un episodio insólito de su carrera: Luis Ortega, director de películas como El Ángel y El Clan, le sugirió eliminar su característico lunar. “Dije: ‘No, ¿cómo me vas a sacar un lunar?’”, relató el actor.

El intérprete aclaró que hubiera cedido si se tratara de otra cosa: “Una verruguita o algo, digo, ‘bueno, dale, no sé. Lo volamos’. Un lunar, no”. Según explicó, la razón es sencilla: “Mucha gente me reconoce por el lunar”.

Finalmente, se llegó a un acuerdo parcial. Lanzani contó que su lunar fue apenas cubierto: “Me lo taparon un poco, me lo quisieron tapar como para que no sea… No sé qué quiso hacer Luis, para que no sea tan yo”, detalló, refiriéndose al director.