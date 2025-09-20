Uno Entre Rios | Escenario | Festival de Arte Joven

El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas

La organización del Festival de Arte Joven anunció cambios en la grilla de actividades debido a las condiciones climáticas. Conocé los nuevos horarios

20 de septiembre 2025 · 14:44hs
La organización del Festival de Arte Joven anunció modificaciones en la grilla de actividades debido a las condiciones climáticas. El encuentro, que convoca a artistas emergentes y emprendedores de la región, se desarrollará este fin de semana en el Puerto Nuevo de Paraná.

El sábado 20 de septiembre, de 17 a 21, se realizará una feria de emprendedores en la Sala Mayo.

En tanto, el domingo 21, de 12 a 21, se llevará adelante una jornada ampliada que incluirá feria de emprendedores, patio gastronómico y la presentación de bandas en vivo.

El Festival de Arte Joven es un espacio de difusión y encuentro que reúne a propuestas artísticas, culturales y productivas de la ciudad y la región, con el objetivo de visibilizar nuevos talentos y promover la participación del público en actividades abiertas y gratuitas.

