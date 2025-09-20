La organización del Festival de Arte Joven anunció modificaciones en la grilla de actividades debido a las condiciones climáticas. El encuentro, que convoca a artistas emergentes y emprendedores de la región, se desarrollará este fin de semana en el Puerto Nuevo de Paraná.
El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas
20 de septiembre 2025 · 14:44hs
Festival de Arte Joven
El sábado 20 de septiembre, de 17 a 21, se realizará una feria de emprendedores en la Sala Mayo.
En tanto, el domingo 21, de 12 a 21, se llevará adelante una jornada ampliada que incluirá feria de emprendedores, patio gastronómico y la presentación de bandas en vivo.
El Festival de Arte Joven es un espacio de difusión y encuentro que reúne a propuestas artísticas, culturales y productivas de la ciudad y la región, con el objetivo de visibilizar nuevos talentos y promover la participación del público en actividades abiertas y gratuitas.