River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River enfrentará a Atlético Tucumán con un once totalmente alternativo, teniendo en cuenta que en la semana enfrentará al Palmeiras en Brasil.

20 de septiembre 2025 · 07:46hs
River visita a Atlético Tucumán con mayoría de juveniles

River visita a Atlético Tucumán con mayoría de juveniles

En medio de la serie de la Copa Libertadores con Palmeiras, que comenzó con un traspié como local, River tendrá la tarea de visitar a Atlético Tucumán con un equipo totalmente alternativo hoy, desde las 21.15, por la novena fecha del Torneo Clausura. Aunque el foco está en la revancha en Brasil, el Millonario buscará sostener la cima del Grupo B en el plano local.

El 1-2 del martes ante el Verdao supuso un golpe inesperado para los dirigidos por Marcelo Gallardo, que sufrieron todo el primer tiempo y recién sobre el final encontraron un faro de ilusión con el descuento de Lucas Martínez Quarta. La llave se hizo cuesta arriba y, como el certamen continental es la prioridad, el entrenador no arriesgará a nadie en el Monumental José Fierro.

Subiabre es una de las piezas claves de Argentina.

Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

River mostró otra cara en el segundo tiempo, perdió 2 a 1.

River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

Con poco tiempo de descanso y la mira en el próximo miércoles, el Muñeco plantaría un once completamente suplente en Tucumán. Si bien no debe perder la brújula en el Torneo Clausura, tiene margen de dos puntos sobre Deportivo Riestra en la punta y eso le permite rotar pensando en la Libertadores.

River visita a Atlético Tucumán con mayoría de juveniles

River visita a Atlético Tucumán con mayoría de juveniles

Por su parte, el Decano viene de perder 2-0 ante Newell´s en Rosario y ratificó su andar iregular en el Torneo Clausura. De todas formas, se encuentra octavo, es decir, en la última plaza de clasificación pese a la derrota del fin de semana pasado.

La buena noticia para Atlético Tucumán con vistas al duelo con River es que Lucas Pusineri volverá a contar con Leandro Díaz. El delantero cumplió la fecha de suspensión y volverá a la formación titular del elenco tucumano. Además, el cuerpo técnico aguarda por la evolución de Clever Ferreira. y en tanto no se descartan otras modificaciones en el equipo.

La probable formación de Atlético Tucumán vs. River, por el Torneo Clausura

Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

La probable formación de River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Miguel Borja y Bautista Dadín.

Los datos de Atlético Tucumán vs. River, por el Torneo Clausura

  • Hora: 21.15.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Estadio: Monumental José Fierro.
River Atlético Tucumán Palmeiras Torneo Clausura
