Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo Un auto sufrió un incendio por un desperfecto mecánico en el camino Puiggari-Racedo. No se registraron heridos. 18 de septiembre 2025 · 07:51hs

Al anochecer de este miércoles, un automóvil Ford Focus que circulaba por el camino Puiggari-Racedo, en el departamento Diamante, sufrió un desperfecto mecánico que provocó un incendio, afectando la totalidad del rodado. El conductor, un hombre de 31 años, logró reaccionar rápidamente, lo que le permitió salir del vehículo sin sufrir lesiones, aunque el automóvil fue completamente destruido.

Según informó la Jefatura Departamental, el personal policial de la Comisaría de General Racedo acudió al lugar para asistir al hombre y garantizar la seguridad en la zona. Además, fueron rápidamente desplazadas unidades del cuartel de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas, que ya se habían extendido hacia las banquinas del camino.

Debido al peligro que representaban las llamas, el tránsito fue interrumpido en ambos sentidos y se estableció una señalización para desviar el paso de los vehículos. La interrupción duró hasta que los bomberos lograron extinguir el incendio, lo que permitió la normalización del tránsito en la zona.