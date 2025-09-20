Uno Entre Rios | Escenario | Daiana Rigoni

La influencer entrerriana Daiana Rigoni peleará en "Párense de Manos III"

Daiana Rigoni, conocida como SoyDairi, se enfrentará a Espe en "Párense de Manos III" el sábado 20 de diciembre, en un desafío lleno de adrenalina y emoción.

20 de septiembre 2025 · 14:44hs
Daiana Rigoni

Daiana Rigoni, influencer entrerriana, peleará en el evento "Párense de Manos".

"Párense de Manos III" se perfila como el evento más esperado del año, y Daiana Rigoni, conocida como SoyDairi, enfrentará un desafío completamente nuevo: el boxeo aficionado. Con una fuerte presencia en redes sociales y el respaldo incondicional de su gente de Entre Ríos, la joven subirá al ring el sábado 20 de diciembre para demostrar, con golpes de puño, de qué está hecha.

Uno de los combates más anticipados de la velada será el de Espe vs. Dairi, dos guerreras que provienen de diferentes rincones de sus respectivos países. La pelea, que será el segundo combate femenino de la noche, tiene a los seguidores de ambas con las expectativas al máximo, ansiosos por ver cómo se desempeñan en el ring.

el festival de arte joven reprogramo sus actividades por cuestiones climaticas

El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas

La Noche de las Ciudades

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

LEER MÁS: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena: se enfrentan los nietos de las leyendas del boxeo

La influencer entrerriana Daiana Rigoni se medirá con Espe

El evento, organizado por los conductores del programa radial y stream "Paren La Mano" de Vorterix (Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca), reunirá a streamers, creadores de contenido y celebridades que competirán en combates amistosos, pero llenos de adrenalina. "Párense de Manos" promete ser una noche única, cargada de emoción y sorpresas para todos los asistentes.

Daiana Rigoni Párense de Manos Concordia
Noticias relacionadas
Mario del Tránsito Cocomarola

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

talleres culturales 2025: inscripcion abierta para todas las edades

Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

La primeavera en Paraná

Paraná recibe la primavera con música, cultura y deporte

Heart of a Dog 

Nueva función del Cineclub del IAAER con "Heart of a Dog" de Laurie Anderson

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Ultimo Momento
Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Dejanos tu comentario