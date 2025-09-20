La influencer entrerriana Daiana Rigoni peleará en "Párense de Manos III" Daiana Rigoni, conocida como SoyDairi, se enfrentará a Espe en "Párense de Manos III" el sábado 20 de diciembre, en un desafío lleno de adrenalina y emoción. 20 de septiembre 2025 · 14:44hs

Daiana Rigoni, influencer entrerriana, peleará en el evento "Párense de Manos".

"Párense de Manos III" se perfila como el evento más esperado del año, y Daiana Rigoni, conocida como SoyDairi, enfrentará un desafío completamente nuevo: el boxeo aficionado. Con una fuerte presencia en redes sociales y el respaldo incondicional de su gente de Entre Ríos, la joven subirá al ring el sábado 20 de diciembre para demostrar, con golpes de puño, de qué está hecha.

Uno de los combates más anticipados de la velada será el de Espe vs. Dairi, dos guerreras que provienen de diferentes rincones de sus respectivos países. La pelea, que será el segundo combate femenino de la noche, tiene a los seguidores de ambas con las expectativas al máximo, ansiosos por ver cómo se desempeñan en el ring.

LEER MÁS: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena: se enfrentan los nietos de las leyendas del boxeo La influencer entrerriana Daiana Rigoni se medirá con Espe Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Parense de Manos (@parensedemanosok) El evento, organizado por los conductores del programa radial y stream "Paren La Mano" de Vorterix (Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca), reunirá a streamers, creadores de contenido y celebridades que competirán en combates amistosos, pero llenos de adrenalina. "Párense de Manos" promete ser una noche única, cargada de emoción y sorpresas para todos los asistentes.