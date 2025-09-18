Uno Entre Rios | Policiales | conductor

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Dos autos chocaron de frente este jueves cerca de Larroque, departamento Gualeguaychú. Un hombre murió y cinco personas resultaron heridas.

18 de septiembre 2025 · 10:28hs
Dos autos chocaron de frente este jueves cerca de Larroque, departamento Gualeguaychú. Un hombre murió y cinco personas resultaron heridas.

Antes de las 8 de la mañana de este jueves, se produjo un accidente fatal en la ruta provincial 16 sobre el kilómetro 25.5, cerca de la localidad de Cuchilla Redonda, en el departamento Gualeguaychú.

Luego del choque frontal entre un Volkswagen Fox blanco y un Ford Ka rojo, a unos 10 kilómetros de Larroque, un conductor del Ka perdió la vida y otras cinco personas resultaron con heridas importantes.

Según consignó el sitio R2820, Ana Lescano, jefa de Bomberos Voluntarios de Larroque, uno de los vehículos se incendió y el otro quedó completamente destruido. El choque fue en plena recta y en ese momento llovía en la zona.

Heridos

Los heridos -que presentan fracturas- serían trabajadores del frigorífico Domvil de Larroque que viajan a diario desde Gualeguay. Se trata de tres hombres y dos mujeres que fueron derivadas de urgencia a la guardia médica del Hospital San Isidro Labrador para su asistencia.

El vehículo de color rojo quedó atravesado en el medio de la ruta y viajaba en sentido Gualeguaychú a Gualeguay. Mientras que el auto que se incendió está en la banquina y circulaba desde Gualeguay a Larroque.

En el lugar del siniestro trabajan Bomberos de Larroque junto con personal de la comisaría de esa ciudad. La ruta se encuentra cortada en ambos sentidos.

