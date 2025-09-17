Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

El rápido accionar de la policía de Concordia evitó un nuevo modus operandi de estafa. A su familia le hicieron creer que estaba secuestrado.

Un empresario de Concordia y su familia vivió un duro momento, cuando un grupo de malvivientes intentaron estafarlos asegurando que se trataba de un potencial secuestro. El rápido accionar tanto de su hermano y de la policía evitó que el dinero llegue a las cuentas de los autores del delito.

El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió en el mediodía del lunes cuando un pronunciado chaparrón cayó sobre la región de Salto Grande. El empresario del rubro de prestación de servicio concurrió a un campo en las inmediaciones del camping La Tortuga Alegre.

Matías Masetto de 45 años fue citado a un campo para efectuar un trabajo por una persona con acento colombiana. “Me citaron al lugar para una propuesta laboral y antes de ingresar me pidieron un teléfono de contacto para verificar que era yo quién iba a entrar al campo. Me dijeron que se trataba de una norma de seguridad”, comentó a UNO el titular de la empresa Litoral Alarmas.

Al darle el contacto de su mujer, el empresario es llamado por una persona quien lo entretiene al teléfono diciéndole que pronto llegarían los dueños del campo. En ese mismo momento, su mujer recibe un llamado de estos estafadores quienes argumentan que su marido había ingresado a un campo sin autorización, debido a ello había sido secuestrado y que lo iban a dejar en libertad si depositaba una suma millonaria de dinero.

El rápido accionar de la policía en Concordia

La mujer desesperada –los delincuentes le enviaban tomas de captura de la charla que mantenía el empresario con estas personas– ante la insistencia de estas personas porque también la amenazaban que iban prender fuego la camioneta, entró en shock y atinó a realizar el pago. A todo esto, desde la empresa de servicios se comunicaban con la Comisaría 3° y ante un rastreo satelital de la camioneta, que efectuó el hermano del empresario, pudieron dar con la localización en un camino rural.

Tras un rápido accionar un grupo policial llegó hasta el lugar, halló al hombre quien se sorprendió por el operativo montado y desde la policía le solicitaron que no corte la comunicación, mientras rastreaban la zona. Tras la requisa policial no se dio con ninguno de los involucrados en la maniobra de estafa.

A todo esto, la mujer del empresario había realizado una transferencia millonaria, la cual pudo ser recuperada ya que se trataba de una plataforma multinacional de servicios financieros que permite enviar dinero, pero tiene su modalidad de cancelación.

“Fue un momento feo porque nunca supe lo que estaba pasando con mi mujer y me sorprendí mucho cuando veo la llegada de tantos policías al lugar. La idea es que se conozca lo que pasó para que estén atentos a este tipo de estafas. Desde la policía me decían que nunca habían escuchado este tipo de maniobras”, comentó.

El hombre radicó la denuncia correspondiente ante la posibilidad que este modus operandi de estafas se repita. Ahora la justicia deberá investigar el accionar porque pese a que los números de contactos de los delincuentes que lo llamaron al empresario como a su mujer, eran de origen extranjeros, la fotografía del frente del campo –enviada por esas personas– al cual concurrió fue visiblemente tomada por un dispositivo, por lo que se podría entender que se trataría de una red de estafas con una pata en Concordia.