Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto había hecho una buena qualy y sobre el final, cuando fue por un giro superador que lo mandara a la Q2, se dio un golpazo

20 de septiembre 2025 · 10:26hs
Era una buena clasificación para Franco Colapinto. Había hecho una vuelta veloz en el momento justo, entre todas las piñas que hubo, y venía aprovechando las circunstancias propias de una clasificación en Bakú (se sabe que en cualquier momento puede haber una bandera roja). El pase a la Q2, que en el primer día de actividad era impensado, quedó al alcance y no lo consiguió por detalles. Eso, claro está, pasó a un segundo plano en los instantes finales de la Q1: Pierre Gasly se despistó en la curva 4, sin daños que lamentar, y el argentino se dio un golpazo detrás de él. Si no hay consecuencias, como componentes que haya que cambiar y lo hagan largar desde más atrás, partirá desde el 16° puesto. El poleman fue Max Verstappen (Red Bull).

El choque, uno de tantos que hubo en esta qualy (Albon, Hulkenberg, Bearman, Leclerc y Piastri fueron los otros accidentados), se dio cuando el argentino intentaba mejorar su tiempo y el reloj se acercaba a cero. En el ingreso a la curva, perdió la cola del auto, patinó hacia el muro y se dio un bombazo lateral que despegó las ruedas del piso. De mínima, la suspensión se rompió, aunque eso sería lo de menos: hay que cruzar los dedos para que no haya daños en la caja ni en otras áreas sensibles del monoplaza, publica Olé.

¿Y qué hay que hacer? ¿Quedarse con el golpe? Sería injusto para Colapinto, que superó a algunos de sus rivales de la zona media, volvió a vencer a su compañero de equipo (el francés terminó 19° y fue alrededor de cuatro décimas más lento) y no pasó a la Q2 por 0s113. Por cómo estuvo a la altura en la qualy, se espera que vuelva a estarlo en la carrera, en la que seguramente habrá imprevistos -entiéndase por piñas y safety cars- que deberá aprovechar para obtener un buen resultado. Por lo acontecido en 2024, Franco sabe que un choque no definirá su fin de semana.

El año pasado chocó en el mismo lugar y tuvo su mejor carrera en la F1

El GP de Azerbaiyán del año pasado, su segundo en la Fórmula 1, fue en el que sufrió su primer accidente. Corría el primer entrenamiento libre cuando perdió el control del Williams y, casualmente, se la pegó en la curva 4, la misma en la que colisionó este sábado. Lejos de apichonarse, el corredor de 22 años volvió por más, obtuvo su mejor resultado histórico (8°) y sumó sus primeros puntos en la Máxima. La ilusión es que la historia se repita.

