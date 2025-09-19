Uno Entre Rios | Policiales | Nogoyá

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Un jurado popular de Nogoyá declaró culpable a María Elena Irusta por orquestar el asesinato de Beatriz Fernández en abril de 2024.

19 de septiembre 2025 · 15:17hs
Beatriz Fernández tenía 62 años y fue asesinada en abril de 2024.

El Éxodo Nogoyá.

Beatriz Fernández tenía 62 años y fue asesinada en abril de 2024.

En un fallo que estremeció a la comunidad de Nogoyá, un jurado popular declaró culpable a María Elena Irusta por su participación en el asesinato de la docente Beatriz Fernández, de 62 años, ocurrido en abril de 2024, en su vivienda de la Ruta 12, en la zona de Villa 3 de Febrero. La sentencia, que culminó un intenso debate, establece que Irusta fue la responsable de orquestar el crimen.

El juez técnico del caso, Javier Cadenas, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, fijó para la semana que viene la audiencia donde se determinará el monto de la pena que se le aplicará a la condenada.

Casación revocó la decisión del Juez Malvasio y dispuso el inmediato traslado de Jorge Julián Christe a su domicilio 

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Dos autos chocaron de frente este jueves cerca de Larroque, departamento Gualeguaychú. Un hombre murió y cinco personas resultaron heridas.

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Durante la etapa de investigación, se determinó que el crimen fue cometido por tres personas. Hugo del Luján Bonadeo, cónyuge de la víctima; Gustavo 'Murdoc' Quinodoz e Irusta. Sin embargo, sólo los dos primeros reconocieron su participación en un juicio abreviado realizado en agosto ante el juez de juicio de Gualeguay, Dante Tortul. Ambos aceptaron la pena de prisión perpetua.

Culpable

Esta última sentencia -la de Irusta- fue tomada por los miembros del jurado tras una serie de testimonios clave, siendo uno de los más impactantes el de "Murdoc" Quinodoz. El autor confeso del crimen relató con detalles cómo fue contactado por Irusta para llevar a cabo la acción que finalmente resultó en la tragedia. Durante su testimonio, el acusado dejó en claro que lamentaba profundamente su involucramiento y, visiblemente afectado, aseguró: “Yo no nací para matar”. “El peor error de mi vida fue quitarle la vida a una persona”, agregó.

Quinodoz también reveló que, aunque le habían ofrecido una importante suma de dinero por su acción, solo recibió una fracción del monto prometido, concretamente 50 mil pesos. Tras su declaración, pidió justicia para Fernández y reiteró su deseo de que se conozca toda la verdad, un testimonio que sin duda fue determinante en el proceso.

El juicio, que tuvo lugar esta semana, se caracterizó por la intensidad de los testimonios y la confrontación de versiones opuestas. Mientras Quinodoz detallaba la implicación de Irusta, la propia imputada amplió su declaración el jueves, rechazando algunas conclusiones de los peritajes psicológicos realizados sobre su persona y afirmando que no había estado involucrada en la planificación de lo ocurrido. En un breve careo con Quinodoz, la tensión en la sala fue palpable, pero no se llegaron a nuevos elementos que pudieran cambiar la dirección del caso.

LEER MÁS: Nogoyá: una mujer fue asesinada a golpes

Jefa de la banda

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Maite Burruchaga, defendió la tesis de que Irusta había sido la "jefa de la banda" y la principal orquestadora del hecho. Según la fiscal, la motivación detrás de este crimen fue de naturaleza económica, relacionada con las tensiones que existían debido a los compromisos que Bonadeo había asumido con Fernández. Para la fiscalía, la declaración de Quinodoz coincidió con el resto de las pruebas recabadas, lo que reforzó la acusación de que Irusta tenía la capacidad de liderar y planificar el hecho.

En contraposición, la defensa de Irusta, encabezada por el abogado Augusto Lafferriere, pidió la absolución de la imputada. Según el letrado, no existieron pruebas suficientes que demuestren que Irusta haya sido la organizadora del crimen, señalando que la autoría material fue asumida únicamente por Quinodoz. Además, argumentó que no se había demostrado la presencia de Irusta en el lugar de los hechos ni su participación directa en el acontecimiento.

Nogoyá asesinato culpable homicidio
Noticias relacionadas
un auto se incendio por completo en el camino de puiggari-racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

El campo donde fue citado el empresario es uno de los caminos aledaños al camping La Tortuga Alegre.

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Carolina Huck, la maestra herida de gravedad por su pareja, ya está en su hogar en Gualeguaychú.

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Murió el policía baleado durante un confuso episodio en una estancia en cercanías de Feliciano. 

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ver comentarios

Lo último

Según el Indec, Concordia registra la fuerza laboral más baja del país

Según el Indec, Concordia registra la fuerza laboral más baja del país

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a León Gieco por su compromiso social y cultural

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a León Gieco por su compromiso social y cultural

Ultimo Momento
Según el Indec, Concordia registra la fuerza laboral más baja del país

Según el Indec, Concordia registra la fuerza laboral más baja del país

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

19 de septiembre: Día Nacional del Chamamé, un homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a León Gieco por su compromiso social y cultural

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a León Gieco por su compromiso social y cultural

Jornada para Instructores de EEAT en la Est. Exp. Agrop. del INTA - C. del Uruguay

Jornada para Instructores de EEAT en la Est. Exp. Agrop. del INTA - C. del Uruguay

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
El Litoral se une al Súper Rugby Américas 2026 con el apoyo de la UER

El Litoral se une al Súper Rugby Américas 2026 con el apoyo de la UER

La historia del gigante que sueña en Echagüe

La historia del gigante que sueña en Echagüe

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Con vida: Estudiantes perdió con Flamengo en el Maracaná

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

Argentina hizo historia en el Panamericano Sub 23 de sóftbol y se clasificó al Mundial 2026

La provincia
Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

En Entre Ríos el 21% de los estudiantes abandona la escuela Secundaria

En Entre Ríos el 21% de los estudiantes abandona la escuela Secundaria

Paraná será sede para el debate sobre cambio climático, previo a la conferencia de la ONU

Paraná será sede para el debate sobre cambio climático, previo a la conferencia de la ONU

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

Crisis en las pymes productoras de biodiésel: Entre Ríos y otras provincias suspenden la producción

Crisis en las pymes productoras de biodiésel: Entre Ríos y otras provincias suspenden la producción

Dejanos tu comentario