Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

La Cámara de Casación Penal de Paraná revocó la decisión del Juez Malvasio y dispuso el inmediato traslado de Jorge Julián Christe a su domicilio. Jorge Julián Christe cumple la condena por el femicidio de su pareja, Julieta Riera.

El Juez de Cámara Alejandro Grippo resolvió, con la adhesión del Juez Gervasio Labriola y la Jueza Matilde Federik, revocar la resolución emitida el 1 de agosto de este año por el Juez Juan Francisco Malvasio, mediante la cual, a pedido de la Fiscalía y la Querella, había decidido revocar el arresto domiciliario que cumplía Julián Christe y había dispuesto su detención en la Unidad Penal 1 de Paraná , donde el nombrado "estuvo injustamente alojado casi un mes y medio", según su abogada defensora Mariana Barbitta.

christe domiciliaria femicidio Foto gentileza Análisis Digital

El Juez Malvasio se había basado en una fotografía que, "además de haber sido obtenida de forma ilegítima y maliciosa, no evidenciaba ningún incumplimiento, sino que mostraba a Julián en la puerta del domicilio recibiendo a su hijo menor de edad", indicó la letrada.

En este sentido, al revisar la resolución, la Cámara de Casación Penal entendió de forma unánime que ese único acto (porque no se reportó ningún otro durante estos dos años que lleva en arresto domiciliario) no configura de ninguna manera un incumplimiento que amerite la revocación de la modalidad de arresto domiciliario, y que tampoco puede ser visto siquiera como un “acto preparatorio” de algún incumplimiento por parte de Julián Christe (como pretendía la Querella), ya que, en palabras de la Alzada, “sin haberse percatado de que estaba siendo fotografiado, el accionar que siguió no fue darse a la fuga, sino todo lo contrario”.

"Esto deja en evidencia lo desproporcionado e infundado que fue el pedido de las partes acusadoras, y aún más la arbitrariedad de la resolución que emitió el Juez Malvasio, un magistrado absolutamente contaminado, que ha demostrado una vez más haber resuelto en perjuicio de Julián Christe y no mantener la imparcialidad que le impone la Constitución Nacional", concluyó Barbitta al comunicar la novedad.