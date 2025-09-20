Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship

Tras la victoria ante Australia, Los Pumas se preparan en Durban para el crucial duelo ante Sudáfrica, con el regreso de Tomás Albornoz al equipo.

20 de septiembre 2025 · 18:19hs
Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas se preparan para enfrentar a Sudáfrica en el Rugby Championship.

Luego de una ajustada victoria por 28-26 ante Australia, Los Pumas arribaron a Durban el martes por la noche para iniciar su preparación de cara al siguiente desafío del Rugby Championship. El equipo argentino, bajo la conducción de Felipe Contepomi, comenzó los trabajos de entrenamiento en la mañana del viernes.

Con la mirada fija en el enfrentamiento contra Sudáfrica, que se jugará el próximo sábado 27 a las 12:10 (horario de Argentina), Los Pumas intensifican su preparación en la ciudad sudafricana para continuar con su paso firme en el certamen.

El concordiense Marcos Kremer promedia un tackle cada cuatro minutos de juego.

El concordiense Marcos Kremer promedia un tackle cada cuatro minutos de juego

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

Los Pumas se alistan para su duelo ante Sudáfrica en el Rugby Championship

Una de las buenas noticias para Los Pumas es el regreso de Tomás Albornoz, quien ya está recuperado de la luxación en el quinto dedo de su mano izquierda, sufrida en el segundo partido del torneo ante los All Blacks. El apertura se sumó a los entrenamientos junto al resto del plantel, y su incorporación se perfila como una pieza clave para el próximo duelo ante los Springboks.

Cabe recordar que, en la última fecha del Rugby Championship, Los Pumas serán locales ante Sudáfrica, pero el partido se jugará en un escenario neutral: el estadio de Twickenham en Londres. Este hecho suma un giro interesante a la competencia, dado que, aunque el equipo argentino será considerado "local" en cuanto a las estadísticas, la sede y el ambiente neutral podría equilibrar la balanza en términos de presión.

El partido frente a Sudáfrica será una de las pruebas más duras para Los Pumas en el certamen. Con Sudáfrica como uno de los equipos más poderosos del mundo, el equipo argentino deberá estar a la altura de las circunstancias, mostrando no solo su capacidad física y táctica, sino también un gran enfoque mental. La victoria ante Australia ha dado un buen impulso moral al equipo, pero la visita al terreno de los Springboks representa un desafío mayor.

La preparación de Los Pumas continúa en Durban, con el objetivo de mantener la intensidad y concentración necesarias para afrontar este crucial encuentro. El sábado 27 de septiembre será una nueva oportunidad para que Los Pumas sigan demostrando su nivel en el Rugby Championship y se acerquen a la cima del certamen.

