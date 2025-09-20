Préstamos y tarjetas de crédito: la morosidad creció por noveno mes consecutivo

A nivel país, la morosidad aumentó en préstamos y tarjetas de crédito: llegó al 5,7% en las familias durante el mes de julio y marcó récord en al menos 15 años

A más familias les cuesta cumplir con el pago de los préstamos y las tarjetas

La morosidad creció por noveno mes consecutivo en julio y, en familias, alcanzó un nuevo récord desde que hay registros: escaló al 5,7%, el valor más alto desde que la autoridad monetaria comenzó la serie, en enero de 2010. Sucedió en el mes en el cual se desató la volatilidad de las tasas de interés, que le puso un freno a los préstamos al sector privado. En junio la cifra había sido del 5,1%. Así lo confirmó a través de un informe el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las dos líneas que resaltan entre las de mayor morosidad son las de préstamos personales y tarjetas de crédito. En el primer caso, el porcentaje pasó del 6,5% al 7,3%, mientras que en el segundo se verificó un aumento desde el 4,9% al 5,3%.

tarjetas de crédito

Préstamos prendarios e hipotecarios

En los préstamos prendarios también hubo un deterioro, aunque mucho más leve (desde el 3,7% al 3,9%). Mientras que los créditos hipotecarios escaparon a esta tendencia y mantuvieron una tasa de irregularidad baja e incluso menor a la de junio (0,9% vs 1% el mes anterior).

Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria y especialista en el mercado de créditos hipotecarios, sostuvo que el principal factor de esta mayor morosidad es el freno que la actividad económica y los ingresos reales vienen sufriendo desde hace meses. En ese contexto, dado que "las cuotas ya no se licúan como antes por la desaceleración de la inflación", a las personas les resulta más difícil afrontar sus compromisos financieros, publicó Ámbito.

Respecto de los hipotecarios, explicó: "Se trata de un segmento que viene muy sólido por factores más intrínsecos, ya que la gente lo primero que trata de sostener es el pago de la vivienda".

vivienda crédito hipotecario viviendas 1.jpg

Se triplicó la tasa de los adelantos para empresas

Al sumar el segmento de empresas, la morosidad en julio fue del 3,2%, más del doble en comparación con el último mínimo de 1,5% alcanzado en octubre del año pasado. En el segmento de préstamos personales se observó un récord desde 2021, mientras que para tarjetas de crédito el porcentaje fue el más alto de la serie.

En las compañías la irregularidad también viene subiendo, aunque a un ritmo más cansino y menos alarmante. Entre junio y julio se observó una suba desde el 1,1% al 1,2%, con ajustes particulares en créditos prendarios y financiamiento vía adelantos y documentos.

Sin embargo, vale destacar que, entre el 14 de julio y el 18 de agosto, la tasa nominal anual (TNA) de los adelantos se disparó desde el 31% al 93%. Por ende, no sería sorprendente que los datos de agosto vengan con peores datos en el segmento empresarial.

Caída del Salario poder adquisitivo Argentina billetes de 20.000 pesos.jpg

"Los adelantos en cuenta corriente a empresas continuaron su tendencia decreciente y acumulan una contracción de casi $1 billón (-10,6%) desde el 10 de julio. La caída de los saldos de financiamiento responde a la dinámica de las tasas que se triplicaron y amenazan con poner en riesgo las cadenas de pago de sostenerse en estos niveles durante mucho tiempo", había señalado la consultora C-P en un informe publicado el mes pasado.

Dicho descalabro fue acelerado a partir del giro en la política monetaria implementada por el Gobierno, que pasó un esquema de agregados monetarios en el cual busca fijar la cantidad de dinero de la economía y no el precio (es decir, la tasa).

En ese marco, las dificultades del equipo económico para canalizar el dinero de los bancos y la creciente presión sobre la demanda de dólares, con un BCRA sin acumulación de reservas, abrieron un escenario de fuertes incrementos en los retornos en pesos desde fines de julio.

Tasas en aumento

Luego de ese fuerte ascenso inicial, el costo del endeudamiento de las empresas llegó a ubicarse por debajo del 50%, aunque en los últimos dos días hábiles parecería estar rebotando de nuevo ante la gran inestabilidad cambiaria.

En el caso de los préstamos personales la TNA ya venía elevada, desde hace prácticamente un año en la zona del 70%. Aun así, en los primeros días de septiembre se llegó a ver un retorno superior al 85% y actualmente el porcentaje está cerca del 80%.