“Reconocemos que el material fue inapropiado", indicaron en redes sociales los propietarios de la estación de servicios Shell de Crespo a través de las redes sociales tras la viralización de un video donde dos trabajadores simulan simulaban secuestrar a una mujer, meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella. La empresa debió retirar el video y pedir disculpas públicas por lo sucedido, que obtuvo el repudio generalizado en diferentes ámbitos.
Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer
“¡No, yo no te la puedo creer!”, comienza el diálogo entre los empleados de la Shell Crespo de Erich Wagner y Cia SRL, ubicada en la localidad de Crespo. “Otra vez la piba, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en algo y mandemos por ahí?”, siguen hablando los trabajadores. “Estoy cada vez más cerca”, afirman uno. “Impresionante lo que molesta, es infumable”, agregan.
Segundos después aparece un hombre a bordo de una camioneta y le consultan hacia dónde va. El sujeto responde que a Formosa. Los empleados utilizan una bolsa de consorcio negra para “atrapar” a la joven y en el fragmento siguiente cargan la misma en la camioneta. El video termina con los empleados de la Shell tomando mate: “¡Qué paz! Esta piba no va a joder más”.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de género fue borrada.
Inapropiado
“Reconocemos que el material fue inapropiado. (…) Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad”, explicaron en el escrito desde la Shell Crespo.
Reconocieron que el video "puede interpretarse como una apología de la violencia de género" y aseguraron que "de ninguna manera esa fue nuestra intención". La estación de servicio se comprometió a "revisar con mayor responsabilidad" sus procesos de comunicación para que "hechos como este no vuelvan a repetirse" y reiteró su "compromiso en repudiar cualquier tipo de violencia, trabajando siempre con respeto hacia nuestra comunidad".
El comunicado de Periodistas Feministas
"Periodistas Feministas de Entre Ríos repudiamos, rechazamos y exigimos retiren de redes sociales el video exhibido por la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cia S.R.L en el que se muestra un secuestro de una mujer y su posterior eliminación en una bolsa de consorcio", indicaron.