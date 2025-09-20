Uno Entre Rios | La Provincia | microcréditos

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

El programa Microcréditos tiene como objetivo fortalecer la producción y ampliar las oportunidades de comercialización de los emprendedores

20 de septiembre 2025 · 16:04hs
Los microcréditos para emprendedores ayudan a impulsar las economías regionales

Los microcréditos para emprendedores ayudan a impulsar las economías regionales

El Ministerio de Desarrollo Humano concretó la rúbrica de convenios con 16 gobiernos locales de la provincia para la ejecución del programa Microcréditos para el impulso local, que tiene como objetivo fortalecer la producción y ampliar las oportunidades de comercialización de los emprendedores. En esta oportunidad, firmaron los municipios y comunas de Concordia, Chañar, Colonia Hocker, Gualeguaychú, Colón, San Salvador, Federal, San José, Chajarí, Ibicuy, Larroque, Ceibas, Ubajay, Villa Paranacito, Urdinarrain y Pueblo Belgrano.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini.

crespo: fuerte repudio al video grabado en estacion de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Microcréditos

Apoyo a las economías locales

"Con estos microcréditos se inyectan recursos en las localidades, se dinamizan las economías locales y se impulsa la autonomía de los emprendedores, que son los verdaderos protagonistas del desarrollo", destacó la la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

"Creemos en los entrerrianos, y este es un claro ejemplo de lo que significa apostar por ellos", enfatizó, y agregó: "Siempre decimos que en el camino de un emprendedor, que a veces puede ser áspero y otras veces hermoso, puede nacer una empresa. Por eso nuestra tarea es acompañar esas propuestas y fomentar su autonomía."

Microcréditos
Los microcréditos para emprendedores ayudan a impulsar las economías regionales

Los microcréditos para emprendedores ayudan a impulsar las economías regionales

Microcréditos: herramienta clave para el desarrollo

Por su parte, el ministro Troncoso sostuvo: "Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de acompañar, a través de los municipios, a quienes producen, generan empleo y transforman sus comunidades. Agradecemos a los municipios y comunas, no sólo por este programa puntual de microcréditos, sino por todo el trabajo conjunto con la provincia. Esta herramienta es un paso más para fortalecer la producción local y el desarrollo desde la propia comunidad".

En tanto, el intendente Francisco Azcué destacó que la acción responde a lo que propone el gobernador Rogelio Frigerio, "de trabajar conjuntamente, como en este caso, entre equipos técnicos de los municipios con la provincia para sacar adelante a las comunidades". Y resaltó la importancia de integración público-privado: "Creemos en un Estado presente, acompañando al sector privado. Los políticos no somos lo importante, sino que somos facilitadores y en el centro de la escena están los emprendedores, los empresarios, la sociedad civil y las instituciones intermedias".

Microcréditos

Destino del financiamiento

Esta herramienta permitirá a emprendedores acceder a financiamiento destinado a reforzar el capital de trabajo, adquirir insumos, mejorar procesos y ampliar su productividad. El programa se implementa de manera rotativa, con un esquema de garantías flexibles, y se ejecuta en articulación con los municipios y comunas, quienes junto al Ministerio de Desarrollo Humano son los encargados de arbitrar las instancias de postulación y asignación de fondos en sus territorios.

microcréditos Emprendedores provincia Producción Entre Ríos
Noticias relacionadas
dia mundial del donante de medula osea: 314.000 argentinos forman parte del registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

El SMN informó que este sábado se preveen tormentas para Entre Ríos. 

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos.

Polémica en Chajarí: el ciervo atrapado fue asesinado y devorado por vecinos

El CGE trabaja para que más estudiantes  puedan completar su trayectoria escolar en Entre Ríos

En Entre Ríos el 21% de los estudiantes abandona la escuela Secundaria

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Ultimo Momento
Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Javier Milei chicaneó a Cristina Fernández y habló de la dolarización

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Estudiantes de Paraná se quedó sin final tras caer por 33-24 ante Marista

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Tras el escándalo en Crespo, en Marcos Juárez también hicieron apología del femicidio y la violencia de género

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Pfizer reconoció el riesgo de miocarditis por su vacuna contra el Covid-19

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Policiales
Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Ovación
Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Franco Colapinto chocó y finalizó 16° en la clasificación de la F1 en Bakú

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Torneo del Interior: Estudiantes de Paraná se quiere meter en la definición

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

Crossfit: Colonia Avellaneda, sede del gran desafío

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

River, plagado de juveniles, visita a Atlético Tucumán en el José Fierro

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

Se juega la séptima del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Crespo: fuerte repudio al video grabado en estación de servicio en que simulan el secuestro de una mujer

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Entre Ríos: alerta naranja por tormentas fuertes

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

Día Mundial del Donante de Médula Ósea: 314.000 argentinos forman parte del Registro global

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

SMN: se elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para Entre Ríos

Dejanos tu comentario