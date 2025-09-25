Marcelo Tinelli: "Llegamos al final de una relación hermosa"

Marcelo Tinelli se refirió por primera vez en público a su separación de Milett Figueroa y lo hizo en su nuevo ciclo de streaming

Marcelo Tinelli se refirió por primera vez en público a su separación de Milett Figueroa. Lo hizo en su nuevo ciclo de streaming, donde eligió dar un mensaje de agradecimiento hacia la modelo peruana tras dos años de relación.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado. Estoy bien y le mando un beso a ella, que también está muy bien”, dijo el conductor, que resaltó el vínculo con afecto. “La amo mucho, pasé dos años hermosos. El amor se va a transformar en otra cosa, pero siempre estará”, agregó.

Lejos de los rumores de distanciamiento, Tinelli buscó dejar en claro que la relación terminó en buenos términos. Incluso aseguró que no descarta recibir a Milett como invitada en su programa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la intervención de su hija Cande, a quien le dio la palabra durante la transmisión. Con ironía, la cantante improvisó un “Graciasssss… gracias, Milett”, lo que generó risas en el estudio. Tinelli, rápido de reflejos, la frenó: “No, ‘gracias’, no. Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”.

El conductor ya había atravesado otra separación mediática en 2022, cuando terminó su vínculo con Guillermina Valdés en medio del inicio de Canta conmigo ahora.