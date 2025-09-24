Uno Entre Rios | Show | Los Simuladores

Federico D'Elía confirmó que no habrá película de "Los Simuladores"

El actor reveló que la película de la serie no se hará. Atribuyó la cancelación a decisiones de la productora y dejó en claro que el elenco quedó al margen

24 de septiembre 2025 · 13:09hs
Federico D’Elía, uno de los protagonistas de la serie creada por Damián Szifron, Los Simuladores, confirmó públicamente que la película no se realizará, a pesar del contrato firmado y de que el proyecto estaba avanzado. “Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y de pronto se cayó. La respuesta la debería dar Paramount, porque ellos saben por qué no y por qué sí”, dijo el actor en una entrevista con Jey Mammón. Con incomodidad, asumió que el futuro del filme está cancelado y que la decisión no pasó por los actores.

Los Simuladores

No me molesta la pregunta, pero sí que sea yo le que tiene que dar la respuesta”, reconoció el actor.

Federico D'Elía confirmó que no habrá película de "Los simuladores"

SUNSET FSTVL en Paraná

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

D’Elía señaló que la cancelación responde a cuestiones ajenas al elenco y vinculadas a “problemas económicos y a la reestructuración de las plataformas”. El guion estaba terminado y había planes de rodaje, pero el proyecto se derrumbó antes de empezar. “Estamos en ese quilombo, en un tema de ver cómo nos despegamos, es raro porque no se hizo”, resumió.

los simuladores.jpg

"Los simuladores", sin película

En 2024, Diego Peretti ya había anticipado que la producción enfrentaba serias dificultades. “Es una película cara, la idea era estrenarla en 2025, pero no va a pasar”, había reconocido.

Con esta confirmación, los fanáticos que soñaban con el regreso de Santos, Ravenna, Medina y Lamponne deberán resignarse: "Los simuladores", convertidos en serie de culto, no tendrán su versión cinematográfica.

Los Simuladores película Federico D'Elia Damián Szifron
