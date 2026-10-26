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Dillom llegó a Santa Fe con canciones de Post Mortem y La Nueva Violencia

Dillom se presentó el viernes pasado en Santa Fe con canciones de Post Mortem y temas de La Nueva Violencia

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

26 de octubre 2026 · 12:20hs
Dillom desembarcó en Santa Fe con canciones de Post Mortem y La Nueva Violencia

Gentileza LolaComeBack

Dillom desembarcó en Santa Fe con canciones de Post Mortem y La Nueva Violencia
Un Tribus colmado recibió a Dillom en una noche de intensidad y provocación

Gentileza LolaComeBack

Un Tribus colmado recibió a Dillom en una noche de intensidad y provocación

Tribus Club de Arte vivió el viernes pasado una noche de alto voltaje con la llegada de Dillom. El espacio estuvo repleto, con una multitud que se acercó para compartir una presentación en la que el artista recorrió canciones emblemáticas de Post Mortem y presentó material de La Nueva Violencia, su tercer álbum de estudio.

Con entradas agotadas y una sala repleta, Dillom llegó a Santa Fe

Entre clásicos y nuevas composiciones, el show propuso un recorrido por distintas etapas de su carrera.

La presentación de La Nueva Violencia marcó uno de los ejes de la noche. En este nuevo trabajo, Dillom se sumerge en el vértigo de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la búsqueda constante de entretenimiento. Lejos de tomar distancia de ese universo, lo incorpora a su lenguaje creativo y lo transforma en una propuesta salvaje, ruidosa y llena de humor e ironía.

El contraste entre las canciones que consolidaron su lugar en la escena musical y el material más reciente permitió reconocer la evolución de un artista que continúa explorando nuevos caminos sin perder el espíritu irreverente que caracteriza su obra. Así, el repertorio conectó la historia de Post Mortem con el presente de una etapa que apuesta al exceso como forma de expresión.

Con una sala colmada y un público que acompañó cada momento, Dillom dejó su marca en Tribus Club de Arte. La noche confirmó el lugar que ocupa dentro de la escena musical argentina contemporánea y convirtió la presentación en un encuentro donde las canciones, la energía y la experiencia en vivo fueron protagonistas.

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Dillom Santa Fe Tribus Club de Arte
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